Come arredare casa secondo Zandra Rhodes, la Principessa del Punk inglese, icona di stile da 50 anni Famosa per le sue stampe audaci e i suoi colori vivaci, Dame Zandra Rhodes è un’ icona della moda internazionale da oltre 50 anni. Conosciuta con il soprannome di “Principessa del Punk”, ha vestito tutti, dalla Principessa Diana a Kylie Minogue, da Paris Hilton a Freddie Mercury. Karismatsk è la sua collezione per la casa, in collaborazione con Ikea pensata per chi ama esprimere la propria identità attraverso la casa.

A cura di Clara Salzano

"Be fearless, be fabulous, be you" (Sii audace, sii favolosa, sii te stessa), è questo il mantra di Zandra Rhodes, stilista britannica di moda e tessuti e icona della moda internazionale da oltre 50 anni, conosciuta con il soprannome di "Principessa del Punk", che ha collaborato con Ikea per una collezione di interior design unica ed originale come lei. Karismatsk è una collezione di ventisei pezzi unici ed espressivi pensati per chi ama mescolare e abbinare coraggiosamente motivi e colori e che non ha paura di osare. La collezione sarà in vendita dal 3 settembre online e in tutti i negozi Ikea.

Famosa per le sue stampe audaci e i suoi colori vivaci, Dame Zandra Rhodes è stata una forza rivoluzionaria nel mondo della moda e del tessile per oltre cinque decenni. Ha vestito tutti, dalla Principessa Diana a Kylie Minogue, da Paris Hilton a Freddie Mercury. Oggi è stata presentata l'anteprima mondiale dell'intera collezione Karismatsk nata dalla sua collaborazione con la designer di Ikea, Paulin Machado. Come Zandra, anche Paulin ha un’ossessione per i colori e le fantasie. La nuova collezione in edizione limitata è piena di energia e stile, pensata per chi ama esprimere la propria identità attraverso la casa e ispirata alle vistose stampe e alle accese combinazioni cromatiche che caratterizzano lo stile della stilista britannica. Karismarsk è un manifesto di audacia ed espressività, in linea con la visione di Zandra. Con le loro fantasie vivaci e i colori brillanti, sarà impossibile non notare in casa gli accessori della collezione come è impossibile non restare affascinati da Zandra Rhodes, con i suoi capelli rosa shocking e il caratteristico ombretto blu.

La collezione Karismatsk è un ottimo esempio del concetto di Design Democratico, perché unisce forma, funzione, qualità, sostenibilità e prezzo basso. I prodotti sono pensati per offrire soluzioni divertenti alle esigenze di tutti i giorni, a prezzi accessibili. Il cuore di Karismatisk è rappresentato dalle stampe. Sono tutte nuove per Ikea, ma molti dei motivi, come le stelle appuntite e i divertenti disegni a onde, sono tratti dal vasto archivio di Zandra Rhodes. I motivi floreali sono una sintesi dei tanti fiori apparsi sulle creazioni della stilista nel corso della sua carriera. Alcuni dettagli, come le plissettature e i fiocchi, rimandano ai suoi abiti romantici e aggiungono una nota glamour. Tra i ventisei prodotti in edizione limitata ci sono cuscini, tappeti, portacandele, paralumi, vasi soffiati a bocca e non poteva mancare l'iconica borsa blu Frakta di Ikea, vestita di rosa e arricchita di volant, e una rivisitazione dello storico specchio Krabb di Ikea con un disegno di un volto femminile.

Zandra Rhodes è l'iconica stilista britannica di moda e tessuti che ha posto Londra in prima linea sulla scena della moda internazionale negli anni '70. I suoi design sono dichiarazioni chiare e creative; audaci ma femminili. È una delle stiliste di moda più esperte quando si tratta di lavorare con colori e motivi. Rhodes è stato uno dei primi designer a incorporare lo street style punk nella couture, che ora arriva nelle case di tutti attraverso la collaborazione con Paulin Machado, designer Ikea, che commenta così la collezione Karismarsk: "È un modo semplice e conveniente per cambiare o esprimere la tua personalità a casa. Possono modificare visivamente le dimensioni di una stanza, influenzare l'atmosfera, aggiungere divertimento, energia o persino drammaticità al tuo spazio. In IKEA siamo curiosi di approfondire il potere dei modelli e del colore per trasformare lo spazio. E con chi è meglio farlo se non con la stilista audace e creativa Zandra Rhodes, che è stata una famigerata figura di spicco dell'industria della moda britannica per cinque decenni. Insieme a Zandra, IKEA ha deciso di esplorare come lo stile vibrante e i motivi audaci di Zandra possono essere progettati in un contesto domestico.". Mentre Zandra Rhodes dichiara: "Penso che sarà molto divertente vivere con tutte queste cose: aumenteranno la tua esperienza di vita."