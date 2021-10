Com’è fatta e quanto è costata La Nuvola di Fuksas all’Eur, che ospita il G20 di Roma Dal 30 al 31 ottobre si terrà il G20 a Roma. Centro principale dell’importante Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi sarà il Roma Convention Center – La Nuvola, progettato da Massimiliano e Doriana Fuksas. Il progetto innovativo, tra polemiche sui costi e successi, è già un’icona dell’architettura nella Capitale. Vi riveliamo alcuni dettagli dell’opera.

A cura di Clara Salzano

G20 al Roma Convention Center – La Nuvola all’EUR Photo LaPresse – Stefano Costantino

È tutto pronto a Roma per ospitare il G20, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti che si terrà nella Capitale il 30 e 31 ottobre 2021. L'importante summit si svolgerà nel quartiere Eur, a sud di Roma, che per l'occasione è stato trasformato in un'area di massima sicurezza. I membri del G20 Roma si incontreranno all'interno del Roma Convention Center – La Nuvola, il centro congressi di Roma, progettato da Massimiliano e Doriana Fuksas e costato costato 238,9 milioni di euro, che rappresenta un'opera all'avanguardia con una delle maggiori capienze d'Europa. Scopriamo alcuni dettagli di quest'architettura iconica di Roma.

L’Eur di Roma e la Nuvola di Fuksas, aree di massima sicurezza durante il G20

Quanto è costato il progetto di Fuksas

Il G20, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi , si tiene il 30 e 31 ottobre 2021 a Roma. L'Eur sarà il quartiere di destinazione di tutti gli eventi legati all'importante Vertice ma è al Roma Convention Center – La Nuvola che si terranno i più importanti incontri del G20. L'iconico edificio è stato inaugurato ad ottobre 2016 ed è costato 238,9 milioni di euro. Sono stati impiegati nove anni per completare il progetto di Massimiliano e Doriana Fuksas e i ritardi nella consegna e il costo esorbitante dell'opera hanno fatto emergere numerose polemiche sull'opera.

Oggi il Roma Convention Center – La Nuvola è considerato un'opera all'avanguardia con una delle massime capienze d'Europa. Ci sono voluti diciotto anni per progettare e realizzare quella che viene considerata già un'icona dell'architettura contemporanea. Il progetto dello Studio Fuksas ha compreso un auditorium, spazi espositivi e un hotel. Si tratta di un enorme complesso antisismico adibito ad accogliere grandi eventi legati alla politica, al commercio e al turismo. Il progetto si fonda su linee ortogonali tipiche dell'architettura razionalista degli anni '30 che caratterizza l'intero quartiere dell'Eur.

La Nuvola del Roma Convention Center

Com'è fatta La Nuvola di Fuksas a Roma Eur

Il Roma Convention Center – La Nuvola può essere scomposto in tre elementi: la Teca, la Nuvola e la Lama. La Teca è l'involucro in vetro e acciaio che raccoglie al suo interno gli spazi pubblici destinati a convegni, mostre ed eventi di grandi dimensioni. 37mila tonnellate di acciaio sono stati utilizzati per completare l'opera, equivalente a quattro Torri Eiffel e mezzo come peso. L'edificio comprende circa 58mila metri di vetro, il corrispettivo di sette campi da calcio. C'è anche un piano interrato che ospita oltre 600 posti auto.

La struttura in acciaio e vetro che riveste La Nuvola di Roma

La Nuvola è l'elemento sospeso all'interno della Teca "una struttura indipendente simile a un bozzolo, ricoperta da 15.000 metri quadrati di membrana in fibra di vetro altamente avanzata e silicone ignifugo", come spiegano gli architetti Fuksas. La Nuvola è suddivisa in cinque livelli collegati da scale mobili che conducono ad un auditorium, rivestito con pannelli in legno di ciliegio, da 1.800 spettatori. Infime il progetto comprende la Lama, l'hotel accanto del centro congressi che è una struttura autonoma di diciassette piani in cui alloggiare gli ospiti che partecipano agli eventi del Roma Convention Center – La Nuvola. Il progetto è pensato per essere flessibile e adattarsi ai diversi eventi. L'edificio è completamente antisismico e sostenibile grazie ai pannelli fotovoltaici che ricoprono la struttura e che forniscono l'energia sufficiente per soddisfare le esigenze dell'edificio.