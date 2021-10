Come sono fatti i nuovi aerei ITA Airways Aerei più moderni, sostenibili e con livrea azzurra per ITA Airways, la nuova compagnia di bandiera italiana, che ha già effettuato il suo primo decollo e che si pone l’obbiettivo di diventare una delle compagnie più green e inclusive d’Europa. È l’inizio di una nuova era per l’aviazione italiana, un nuovo viaggio a bordo di una flotta che promette efficenza e minori emissioni di CO2.

I nuovi aerei ITA Airways

"Le roi est mort, vive le roi!" (Il re è morto, lunga vita al re) è l'espressione che usava la monarchia francese per annunciare al popolo la morte del precedente re e l'avvento del successore. Ed è proprio ciò che è successo in Italia con la notizia dell'ultimo volo Alitalia, la storica compagnia di bandiera tricolore, e il decollo del primo volo di ITA Airways, la Nuova Compagnia di bandiera italiana che ha acquistato il brand Alitalia. È l'inizio di una nuova era per l'aviazione italiana, un nuovo viaggio a bordo di una flotta che promette efficenza e sostenibilità con aerei più moderni e minori emissioni di CO2.

Il primo volo ITA Airways Milano Linate – Bari con Alfredo Altavilla, Presidente di ITA Airways

75% di nuovi aeromobili ITA Airways entro il 2025

Non abbiamo fatto neppure in tempo a piangere la defunta Alitalia che ITA Airways ha fatto il suo ingresso rampante nei cieli nazionali. Se avevamo salutato l'ultimo volo della storica compagnia di bandiera tricolore il 14 ottobre 2021 alle 23:05 all'aeroporto di Fiumicino a Roma, il 15 ottobre alle abbiamo salutato la nascente ITA Airways, con il primo volo decollato da Milano Linate alle ore 6:20 e atterrato all’aeroporto di Bari. Il volo è stato eseguito da un Airbus A320 con una livrea speciale "Born in 2021" ideata appositamente per il debutto. In futuro i nuovi aerei ITA Airways avranno livrea azzurra, come il cielo. È questa già la prima novità della nuova compagnia di aerei italiana che nasce all’insegna della sostenibilità: verranno utilizzati da subito carburanti sostenibili alternativi e soprattutto la flotta di aerei sarà progressivamente rinnovata fino ad arrivare al 75% di aeromobili di nuova generazione nel 2025.

Ita. Born in 2021: livrea speciale per il debutto del 15 ottobre

Gli interni degli aerei ITA Airways

La nuova compagnia di bandiera italiana parte con 44 destinazioni e 59 rotte che verranno effettuate da aerei a basso impatto ambientale. Nonostante dalle immagini sembra che gli interni degli aeromobili ITA Airways non abbiamo avuto una rivoluzione di allestimenti rispetto ad Alitalia, a differenza degli esterni azzurri in contrasto con il tricolore Alitalia, gli aerei della nuova compagnia saranno più moderni, efficienti e ad emissioni di CO2 ridotte. A bordo verranno usati materiali compostabili e la raccolta differenziata sarà obbligatoria per ridurre l'impatto ambientale. "ITA Airways nasce con l’ambizioso obiettivo di essere una delle compagnie più green, inclusive e meritocratiche d’Europa", ha dichiarato Alfredo Altavilla, Presidente di ITA Airways, "Oggi è il primo giorno di una storia tutta da scrivere. Il nuovo Marchio e la nuova livrea dei nostri aerei sono il simbolo del cambiamento, dell'inizio di una avventura diversa. La discontinuità non significa rinnegare il passato, ma evolverlo perché sia al passo con i tempi, con un nuovo scenario competitivo, con nuovi Clienti e bisogni da soddisfare. La nuova Compagnia di Bandiera è un tassello della strategia di rilancio complessiva dell'Italia, ed è un risultato a cui hanno contribuito fattivamente tutti gli stakeholder, a partire dalle Istituzioni coinvolte".

