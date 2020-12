"La 31a reincarnazione di Icehotel – una mostra d'arte effimera fatta interamente di neve e ghiaccio dal fiume Torne – è pronta. Insieme al team di costruzione di Icehotel, alla produzione del ghiaccio, al supporto creativo e ai lighting designer, gli artisti hanno creato una sala per cerimonie per matrimoni intimi e altre celebrazioni, oltre alle 12 suite d'arte uniche nell'Icehotel 31 e sei nuove suite d'arte nell'Icehotel 365, la parte permanente dell'albergo" così è stata annunciata lo scorso 11 dicembre l'apertura dell'Icehotel 2021, il primo e più grande albergo fatto di neve e ghiaccio nel nord della Svezia, "La pandemia ci ha costretti a pensare in modo diverso, ma il risultato è uno straordinario omaggio alla Svezia. La 31a edizione di Icehotel sarà memorabile! I 35 artisti hanno creato concetti che ipnotizzeranno per i nostri ospiti, offrendo loro una fuga dalla realtà di quest'anno difficle.", afferma il direttore creativo di Icehotel, Luca Roncoroni.

La novità di quest'anno è che tutte le suite d'arte sono dotate di un codice QR che può essere scansionato per visitare virtualmente l'albergo e scoprire tutti i dettagli del progetto. Icehotel è da 30 anni un luogo di incontro per persone provenienti da tutto il mondo. Per chi non è in grado di viaggiare di persona, Icehotel ha creato una Realtà Aumentata. Esperienza su Instagram, un viaggio digitale nel mondo del ghiaccio e della neve di Icehotel, dal tuo salotto. All'Icehotel 31 si può celebrare cerimonie nella nuova sala "Skogen" caratterizzata da una foresta di ghiaccio; un mondo pieno di giocattoli attendono gli ospiti della suite "Toybox"; oppure si può optare per la sauna più fredda del mondo nella suite artistica "Sauna".

L'Icehotel 31 può essere vissuto dall'11 dicembre all'11 aprile 2021, poi la parte invernale dell'Icehotel si scioglie di nuovo nel fiume Torne. Durante un intenso periodo a Jukkasjärvi, in Svezia, tra novembre e l'inizio di dicembre di ogni anno, lo spazio vuoto sulla riva del fiume si trasforma in un magnifico hotel fatto di ghiaccio e neve. La parte permanente dell'hotel, Icehotel 365, offre esperienze su ghiaccio e neve tutto l'anno. Icehotel ha aperto per la prima volta nel 1989. L'albergo, nella sua parte invernale, viene creato ogni anno in una nuova veste, completamente realizzato con ghiaccio naturale del fiume Torne, uno dei fiumi nazionali svedesi e ultime acque incontaminate. Quando l'hotel invernale si è sciolto nel fiume in primavera, l'Icehotel 365 rimane un luogo dove i visitatori possono sperimentare il ghiaccio e la neve tutto l'anno, con 18 suite di ghiaccio e neve.