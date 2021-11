Cosa sono i sex toy no gender e come funzionano Lo stop del Ddl Zan in Italia ha trascinato la scorsa settimana le associazioni LGBTQ+ nello sconforto e nella protesta. Quello che è accaduto al Senato italiano dimostra che il nostro paese non è pronto su molte questioni attuali come il rispetto dell’individuo e della sua sessualità. Ecco perché abbiamo deciso di approfondire il tema della sessualità no gender e dei giocattoli sessuali neutri rispetto al genere che si possono usare.

A cura di Clara Salzano

I sex toy no gender – Enby, il giocattolo sessuale per non binari

Associazioni LGTBQ+ e cittadini in protesta a Milano contro lo stop del Ddl Zan

Perché si parla di giocattoli sessuali no gender

Quando parliamo e pensiamo ai giocattoli sessuali, non ce ne accorgiamo, ma generalmente facciamo riferimento a prodotti di genere: i sex toy per le "femmine" sono progettati attorno alla vagina, perlopiù, mentre quelli per "maschi" sono dedicati al pene. Eppure femmina e maschio non sono per forza sinonimo di vagina e pene né esiste un unico modo di genere per provare piacere. I sex toy attualmente in commercio spesso non contemplano, ad esempio, i genitali multipli né riconosco che il genere è differente dal sesso e che né il genere né il sesso sono binari.Ecco perché l'ultima tendenza dei giocattoli sessuali è sempre più verso prodotti unisex.

Enby, il sex toy no gender

Quali sono i giocattoli sessuali "senza genere"

Addio vibratori e bambole gonfiabili, l'industria dei giocattoli sessuali è sempre più progressista e sempre più orientata verso opzioni neutre rispetto al genere dei propri prodotti in modo da poter contemplare i clienti non conformi al genere, trans e non binari, che risultato discriminati da un linguaggio e un design spesso e troppo di genere o anche un colore troppo schierato come il rosa per le donne. Ecco perché si inizia a parlare, e produrre, sempre più spesso di giocattoli sessuali "neutri rispetto al genere" o "senza genere" in grado di stimolano tutte le parti di piacere del corpo, indipendentemente dall'identificazione, perché tutti meritano di godere del sesso a proprio modo.

Un esempio di sex toy no gender

Come funziona un sex toy no gender

Un esempio di giocattolo sessuale neutro rispetto al genere è Enby, prodotto dall'azienda Wild Flower, che è progettato per tutti i tipi di corpi e i livelli di esperienza. Si tratta di un prodotto simile ad una sella di bicicletta ma estremamente flessibile. Il nome Enby è ispirato all'acronimo NB che l'abbreviazione di non binario. Si tratta di "un vibratore ricaricabile semplice da usare, funzionale e dinamico per ogni forma di piacere", spiega l'azienda, "Curvalo, strofinaci sopra, infilalo in un'imbracatura o mettilo tra due corpi. Flettilo e piegalo per accarezzarlo e massaggiarlo. Trovare ciò che funziona per te e il tuo corpo è la parte divertente".