Fitness, sport e outdoor sono i trend indiscussi dell'estate 2021. E per i genitori più sportivi, ma anche per tutti quelli che semplicemente amano la libertà di muoversi, l'azienda Cybex ha introdotto una nuova spettacolare categoria di prodotti ideati dall'ex atleta professionista e fondatore Martin Pos. Si tratta dei primi passeggini multifunzionali "4-in-1" progettati su misura per la corsa, il ciclismo, lo sci di fondo e altro ancora. Zeno è il passeggino che unisce l'essere ultraleggero con la tecnologia "a mani libere" cche permette di allenarsi liberamente mentre si porta a spasso il proprio bambino.

Il passeggino multisport Zeno di Cybex ti dà la libertà di allenarti senza limiti. Puoi correre, andare in bicicletta e sciare mentre porti il passeggino grazie alla tecnologia "a mani libere" che permette di coinvolgere il proprio piccolo in tutte le attività all'aria aperta, senza limiti. "Progettato per le attività sportive, il passeggino Cybex Zeno può essere utilizzato in vari modi.", spiega Martin Pos, "La funzione vivavoce consente, ad esempio, di trainare il rimorchio utilizzando una cintura lombare durante la corsa o la corsa campestre, consentendo alle braccia di muoversi in modo naturale. Il prodotto può essere convertito in un rimorchio per bici o un passeggino in pochi passaggi". Il design di Zeno è stato anche premiato con il prestigioso riconoscimento Red Dot Award 2021 per la soluzione innovativa per varie attività: "La sua facilità d'uso e l'estetica moderna sono convincenti".

Con il passeggino puoi allenarti in qualsiasi momento e nel modo che si preferisce. Inoltre consente al bambino di osservare e partecipare alle avventure del genitore. È il passeggino ideale per i genitori sportivi, agli atleti professionisti agli appassionati di fitness e salute. Il nuovo prodotto Cybex consente ai genitori di trascorrere anche più tempo con la famiglia e gli amici."Come team di ex atleti e genitori, eravamo entusiasti di sviluppare una serie di prodotti che avrebbero ispirato i genitori attivi ad essere liberi per le loro attività sportive, dando vita a vite più sane e felici per l'intera famiglia.", afferma Martin Pos, fondatore di Cybex . Zeno può essere usato a mani libere grazie ad un apposito supporto che si lega al corpo del genitore, oppure con una modalità "push" convenzionale e fluida, o ancora può essere agganciato alla bici. Quando l'allenamento è finito può essere facilmente ripiegato per il trasporto.