Da Carnera a Mussolini, tutti i personaggi rappresentati sulle guglie del Duomo di Milano

A cura di Clara Salzano

Sapevate che sul tetto del Duomo di Milano, il principale monumento della città, non si trovano solo statue sacre e simboliche. Al si là della famosa Madonnina, sul tetto del Duomo di Milano sfilano personaggi di pietra di ogni genere dalla figura letteraria di Dante a quelli dei politici come Mussolini e Vittorio Emanuele III fino ai personaggi sportivi come il pugile Primo Carnera. Vi accompagniamo in un tour tra le guglie del Duomo di Milano alla scoperta delle sue originali sculture.

Il Duomo di Milano

Ci sono più di 2.500 statue sul tetto del Duomo di Milano e a differenza di quello che pensano in tanti, non tutte le sculture sono a carattere religioso. Non ci sono solo santi e martiri ma anche figure profane. In molti si stupiranno a scoprire, salendo sul tetto del Duomo che gli scultori si sono divertiti raffigurando personaggi come il pugile Primo Carnera che occupa proprio una sezione della copertura delle Fabbrica dedicata allo sport. C'è anche una racchetta da tennis scolpita tra le statue del Duomo.

Le guglie del Duomo di Milano

Tra la Madonnina e i santi, si trovano personaggi inaspettati sul tetto del Duomo di Milano. In occasione dei Patti Lateranensi sono infatti state scolpite le sculture di Mussolini, Vittorio Emanuele III e Papa Pio IX. Sembra inoltre che il turbante sul volto di Mussolini sia stato aggiunto dopo la Seconda Guerra Mondiale proprio per oscurare il volto del Duce. C'è una sezione dedicata ai personaggi letterari come il sommo Dante. E poi ci si imbatte in quelli che sono gli unici volatili fissi del Duomo, che nessuno potrà mai cacciare, perché scolpiti nella pietra e rappresentano un gruppo di piccioni che non mancano mai in Piazza del Duomo. Non mancano inoltre figure di scimmiette e draghi che rimandano a leggere e storie tutte da scoprire sul posto.

