Inaugura in Cina la prima metropolitana sopraelevata al mondo trasparente: è da brividi Dayi Air-rail è il primo treno sopraelevato a energia rinnovabile completamente trasparente. È stato presentato a Chengdu, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, dando inizio ad un nuovo concetto di viaggio intelligente. Si tratta della prima linea su rotaia aerea per viaggi energetici che offre a bordo viste panoramiche mozzafiato del paesaggio introno.

A cura di Clara Salzano

Un nuovo veicolo su rotaia che utilizza energia sostenibile è stato inaugurato a Chengdu, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, dando inizio ad un nuovo concetto di viaggio intelligente. Il progetto, Dayi Air-rail, include la prima linea su rotaia aerea per viaggi energetici in Cina. Sviluppato da Zhongtang Air Rail Technology Co Ltd., la costruzione sarà completata entro al fine dell'anno.

Dayi Air-rail è il primo treno sospeso di nuova generazione guidato da un alimentatore a batteria al litio. Il veicolo assomiglia a un panda che plana nell'aria. È progettato per essere guidato su monorotaia sospesa, e, con il design completamente trasparente delle carrozze offre viste panoramiche mozzafiato del paesaggio intorno. Le finestre delle carrozze si sviluppano dal pavimento al soffitto, così da fornire ai passeggeri una vista più ampia dell' esterno. La capacità massima di ogni carrozza è di 120 passeggeri.

A differenza della metropolitana, che serve il traffico stradale principale di una città, il progetto del trasporto aereo è pensato per un traffico turistico ed è utilizzato per collegare luoghi con un flusso di passeggeri relativamente ridotto. Il Dayi Air-rail al momento prevede quattro stazioni che collegano diversi importanti punti turistici. La linea area avrà un percorso con una distanza di circa 11,5 chilometri tra le varie stazioni e una velocità progettata di 80 chilometri orari, "La nuova generazione di veicoli pesa circa 2,5 tonnellate, 0,5 tonnellate in meno rispetto a quelle tradizionali e ha il coefficiente di peso proprio più basso del settore", ha dichiarato Zhong Min, vicedirettore generale di Zhongtang Air Rail, in un'intervista con Hongxing News. Il treno è stato realizzato in fibra di carbonio e materiale espanso composito, che riduce notevolmente il peso delle carrozze, dando vita al futuro sostenibile del trasporto su rotaia.