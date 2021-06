Cloud Architects hanno progettato una casa dalla forma sferica in grado di resistere a qualsiasi condizione meterologica. La Double Ring House, grazie al suo particolare design riesce a massimizzare lo spazio interno dando tutti i comfort possibili. La piccola casa sferica sarà in vendita entro il prossimo anno e verrà spedita ovunque nel mondo.

Clouds Architecture Office ha sviluppato un nuovo concetto di casa che può essere costruita in qualsiasi parte del mondo a un costo di progettazione accessibile: "Quando progettiamo una casa, iniziamo dalla ricerca delle condizioni specifiche di un sito: esposizione al sole, clima, topografia e potenziali viste. Trascorrere del tempo in un sito ci consente di scoprire qualità che altrimenti potrebbero non essere evidenti. In questo caso abbiamo dovuto adattare la nostra metodologia di progettazione per consentire un sito universale in qualsiasi parte del mondo". La forma a sfera ha consentito ai progettisti di massimizzare lo spazio interno e fornisce resistenza alla struttura: le forze si risolvono equamente lungo la sua superficie senza concentrazioni di carico. Geometricamente il globo consente un volume interno massimo all'interno di una superficie minima. Il guscio esterno curvo è adattabile a quasi tutti i climi, eliminando pioggia e neve in modo efficiente.

La Double Ring House si sviluppa su due livelli e all'interno ha spazio sufficiente per una camera da letto, un bagno, un salotto con grande zona living e una cucina. Il nome del progetto deriva dalle due finestre circolari che occupano gran parte della superficie esterna e che permettono di inondare l'interno di luce naturale ovunque si trovi la casa. Per questo progetto, Ostap Rudakevych e Masayuki, fondatori di Cloud Architects, hanno adattato il loro normale metodo di studio dell'esposizione al sole, del clima, della topografia e delle viste del luogo. Volevano rendere la casa adatta a quasi tutti i siti. Hanno provato diverse forme prima di atterrare su un globo, chiedendosi quale design consentisse la massima flessibilità. Il risultato è una sfera che entra in un container e può viaggiare ovunque. Lo studio Cloud Architects non è nuovo a realizzare progetti innovativi e insoliti. Il loro portafoglio include progetti come il concetto di veicolo interplanetario Hydrolander e il progetto Mars Ice Home creato in collaborazione con la NASA per creare abitazioni su Marte.