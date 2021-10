Dove si sposa Paris Hilton: i dettagli della location del matrimonio Il matrimonio di Paris Hilton e Carter Reum è imminente. La regina dei party di Hollywood convolerà a nozze l’11 novembre 2021 con Carter Reum. Dopo il loro sbalorditivo addio al celibato e nubilato assieme a Las Vega, la coppia ha rivelato alcuni dettagli sul loro matrimonio, dalla chiesa alla location del ricevimento.

A cura di Clara Salzano

Paris Hilton presto sposa

Manca davvero poco al grande giorno per Paris Hilton che l'11 novembre 2021 convolerà a nozze con Carter Reum. La coppia è rientrata da poco da un grandioso addio al celibato e nubilato assieme a Las Vegas e di recente ha rivelato alcuni dettagli sul matrimonio, dalla lista di nozze da 60.000 dollari alla chiesa del matrimonio fino a far trapelare alcune indiscrezioni sulla location di quella che si preannuncia un evento principesco, degno di una regina dei party hollywoodiani.

Paris Hilton e Carter Reum si sposeranno l’11 novembre 2021

Il matrimonio di Paris Hilton e Carter Reum è imminente. Dopo la proposta di matrimonio ricevuta lo scorso febbraio, la coppia ha deciso di sposarsi l'11 novembre 2021 in una chiesa di Beverly Hills. Secondo quanto riportato in esclusiva dal giornale Page Six , il matrimonio si celebrerà nella tenuta del defunto nonno di Paris Hilton a Bel Air, in California. Al momento la coppia pare abbia inviato solo un "salva la data" agli invitati sotto forma di scatola di Tiffany, senza specificare la location delle nozze ma sembrano sempre più confermate le teorie per cui il matrimonio di Paris Hilton e Carter Reum si farà nella magnifica villa appartenuta a Barron Hilton.

La propietà di Barron Hilton a Los Angeles, probabile location del matrimonio di Paris Hilton Courtesy of Hilton and Hyland

Barron Hilton, nonno di Paris, ha vissuto più di 60 anni nella magnifica tenuta di Bel Air, in California, prima che venisse venduta per 75 milioni di dollari dal figlio e nipote del magnate degli hotel. La storica proprietà Hilton a Los Angeles è stata anche l'ambientazione del servizio fotografico con Paris Hilton del fotografo David LaChapelle per Vanity Fair, che è stato il primo veicolo di fama internazionale prima del suo reality Tv "The Simple Life". La tenuta di Bel Air si estende su una superficie di 15.000 piedi quadrati. Progettata dal famoso architetto americano Paul R. Williams, che ha realizzato casa anche per Frank Sinatra, è caratterizzata da uno stile classico tipico di Bel-Air ed è immersa nel verde di Tony Holmby Hills. La villa comprende dodici camere da letto con undici bagni, vari saloni e sala da pranzo di rappresentanza, oltre piscina, campo da tennis e ampi giardini che hanno ospitato in passato anche feste con più di 1.000 invitati. Chissà se Paris Hilton riuscirà ad essere all'altezza col suo matrimonio della memoria della tenuta.