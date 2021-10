Dove si svolgerà l’Eurovision Song Contest 2022: dal ParaOlimpico all’Eurovillage, ecco le location a Torino L’Eurovision Song Contest 2022 si farà a Torino l’11,12 e 14 maggio 2022. Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021, il contest song europeo torna in Italia dopo trentuno anni e si prepara ad animare alcuni luoghi iconici di Torino con i suoi eventi, dal ParaOlimpico all’Eurovillage in una delle piazze più importanti di Torino.

A cura di Clara Salzano

Piazza San Carlo a Torino location per l’Eurovision 2022

L'Eurovision Song Contest 2022 si farà a Torino l'11,12 e 14 maggio 2022. Dopo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision 2021, il contest song torna in Italia dopo trentun anni e di preciso nel capoluogo piemontese che ha battuto la concorrenza di altre diciassette città italiane ed è stata ufficialmente indicata come sede dell'Eurovision 2022. L'Italia accoglie l'Eurovision Song Contest per la terza volta dopo Napoli nel 1965 e a Roma nel 1991. Torino in questi giorni già sta registrando il tutto esaurito negli alberghi in vista dell'evento. Dal ParaOlimpico all'Eurovillage, scopriamo le location che accoglieranno l'importante manifestazione sonora.

Il ParaOlimpico di Torino

Eurovision Song Contest 2022 al ParaOlimpico

Il ParaOlimpico, conosciuto come Para Alpitur ma presentato con un nome diverso per questioni pubblicitarie, ospiterà il Grand Final dell'Eurovision Song Contest 2022, la serata del 14 maggio 20221 in cui i cantanti si sfideranno a suon di live per aggiudicarsi il titolo. La struttura scelta è un luogo per eventi iconico di Torino e una delle più grandi arene indoor d'Italia. Fu costruita dall'architetto di fama internazionale, Arata Isozaki & Associates, Pier Paolo Maggiora – Archa Spa e ARUP, in occasione dei Giochi olimpici invernali del 2006. L'edificio è un imponente parallelepipedo di acciaio inox e vetro che i sviluppa su quattro livelli. Il ParaOlimpico è una vera e propria "fabbrica di eventi" perché la struttura è completamente flessibile e modulabile con tribune e gradini mobili che si spostano in base al palco e alle esigenze.

Un evento al ParaOlmipico di Torino

L'Eurovillage a Piazza San Carlo di Torino

L'Eurovision Song Contest ha sempre diverse location di svolgimento sia perché sono varie le serate in cui si svolge, tra semifinali e finali, e sia perché accoglie più allestimenti come l'Eurovillage, l'Euroclub, l'Eurocafè e la sala stampa. L'Eurovision Village è l'hub centrale della manifestazione in città, aperto al pubblico. Per costruire l'Eurovillage 2022 è stata scelta Piazza San Carlo a Torino, il salotto della città e una delle più importanti piazze di Torino risalente al XVII secolo con il Monumento a Emanuele Filiberto di Savoia al centro della piazza. L'Eurovillage sarà il luogo dove i fan dell'Eurovision possono assistere ai live in diretta video.

