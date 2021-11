Dove si trova Punta Bianca, l’area che diventerà riserva naturale grazie a Belén Rodriguez Il post social di Belén Rodriguez a favore di Punta Bianca, in Sicilia, è riuscito più di anni di lotte ambientaliste. Grazie all’intervento della nota showgirl sarà creata l’area protetta di Punta Bianca, tra Agrigento e Palma di Montechiaro, dove Bélen Rodriguez si trovava con la sorella Cecilia per la campagna del loro marchio hinnominate.

A cura di Clara Salzano

Belén Rodriguez ha girato la campagna pubblicitaria della collezione Hinnominate a Punta Bianca in Sicilia

Il post su Instagram di Belén Rodriguez a favore di Punta Bianca, in Sicilia, come riserva naturale è servito più di venticinque anni di lotte ambientaliste. È una dura verità che però ha un lieto fine e cioè la creazione dell'area protetta di Punta Bianca, tra Agrigento e Palma di Montechiaro. La presenza di un poligono militare nella zona era causa della distruzione del paesaggio naturale di Punta Bianca che, dopo il servizio fotografico di Belén e Cecilia Rodriguez per il lancio del loro marchio Hinnominate, potrebbe avere un futuro migliore.

Belén Rodriguez nella riserva naturale di Punta Bianca per la campagna di hinnominate

Punta Bianca diventa set pubblicitario per Belén Rodriguez

Belén e Cecilia Rodriguez hanno scelto la zona di Punta Bianca, vicino ad Agrigento, per girare la loro ultima campagna hinnominate. Il luogo si è rivelato magico e perfetto come sfondo del loro shooting tanto da portare la nota showgirl argentina ad un commento pubblico sui social.

Punta Bianca risulta un luogo ameno in cui scattare le immagini della campagna di Belén Rodriguez

Nel Post su Instagram, Belén Rodriguez sollecita la Regione Sicilia, e nello specifico il Presidente Musumeci, affinché l'area sia dichiarata Riserva Naturale, come da tanti anni richiedono anche le associazioni ambientaliste: "Abbiamo scelto come location della prossima campagna di hinnominate, Punta bianca. È un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale", spiega la modella argentina, "In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla regione sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al Presidente Musumeci, affinchè istituisca la tanto agognata riserva naturale".

Belén Rodriguez posa per la campagna di hinnominate nella riserva naturale di Punta Bianca

Perché Punta Bianca in Sicilia deve essere dichiara riserva naturale

Dopo il post pubblicato da Belén Rodriguez su Punta Bianca, il governo Musumeci, su proposta dell'assessorato del Territorio e dell'Ambiente, ha deliberato l'avvio dell'iter procedurale teso a creare un'area protetta di circa 300 ettari, tra Agrigento e Palma di Montechiaro, corrispondente alla riserva naturale di Punta Bianca, in Sicilia.

Uno scatto di Punta Bianca fatto durante lo shooting di Belén Rodriguez

Già nel 2001 la zona era stata dichiarata area di notevole interesse pubblico ma nulla era stato fatto per salvaguardare la riserva. Da tempo esiste la richiesta delle associazioni ambientaliste e della Commissione Ambiente per far riconoscere Punta Bianca Patrimonio dell'Unesco e oggi un primo passo verso questa direzione sembra essere stato fatto.

Anche Cecilia Rodriguez a Punta Bianca per la campagna di hinnominate

La zona è nota per la sua spiaggia e la roccia calcarea bianca che si immerge nel mare cristallino e sembrano creare un immaginifico paesaggio lunare. Immersa in una natura mozzafiato, l'area permette di godere di panorami unici, tra i più belli della Sicilia. Tra le colline rocciose e la spiaggia si scorge anche un rudere antico che rende la riserva naturale di Punta Bianca ancora più suggestiva.