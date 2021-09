Dov’è stato girato Sex Education: dalla casa di Otis a Moordale High Si farà la quarta stagione di Sex Education, la serie di successo di Netflix. E nonostante la terza stagione sia andata in onda solo il 17 settembre 2021, sono già in tanti a desiderare nuove puntate e nell’attesa di rivelare le novità della quarta stagione, scopriamo dov’è stata girato Sex Education e i luoghi più simbolici della serie di Netflix.

A cura di Clara Salzano

Le location di Sex Education, la serie di Netflix

La quarta stagione di Sex Education si farà, visti i successi delle precedenti stagioni tra le serie più amate di Netflix. La serie ambientata in un liceo di studenti che parlano di educazione sessuale in modo libero e profondo ha suscitato non poche polemiche qui in Italia per alcuni manifesti pubblicitari ritenuti scabrosi. Eppure, per chi ha seguito Sex Education, è impossibile non essersi affezionato ai suoi personaggi e e non aver stimato le sue storie e il modo di raccontare tematiche importanti come il sesso tra i giovani. E nonostante la terza stagione sia andata in onda solo il 17 settembre 2021, sono già in tanti a reclamare nuove puntate e nell'attesa di rivelare le novità della quarta stagione, scopriamo dov'è stata girato Sex Education e i luoghi più simbolici della serie di successo di Netflix.

Una scena di Sex Education di Netflix

Dov'è ambientato Sex Education

La serie Netflix Sex Education è ambientata nella Wye Valley. Si tratta di una valle compresa tra l'Inghilterra e il Galles. Le principali località della serie di Netflix includono Tintern, Symonds Yat e Monmouthshire. La natura rigogliosa della territori vicini a Wye Valley e della foresta di Dean, al confine con il Galles, fanno da sfondo ad una serie di scene di Sex Education come gli incontri di Eric e Adam o le corse in bicicletta di Otis verso la scuola. La ripresa aerea che introduce la serie segue il fiume Wye e conduce alla pittoresca casa dell'affascinante sessuologa della serie, Jean interpretata da Gillian Anderson, e del figlio Otis protagonista di Sex Education.

Eric e Adam nel bosco di Sex Education, la serie di Netflix

Moordale High, la scuola della serie, esiste davvero

Moordale High è la scuola frequentata da Otis (Asa Butterfield) e Maeve (Emma Mackey) e tutti i ragazzi della serie Sex Education. L'edificio di mattoni rosso con l'iconica torre dell'orologio che vediamo inquadrato dall'esterno, stupirà sapere, esiste davvero e si tratta di uno degli edifici dell'Università del Galles, a Newport, chiuso dal 2016. Il campus si sviluppa su una superficie di 32 acri che, un tempo ospitavano circa 4.500 studenti, oggi invece è completamente vuoto.

La scuola Moordale High di Sex Education di Netflix

Dove si trova la casa di Otis in Sex Education

La location più caratteristica della serie è sicuramente la casa rossa dove vive Otis con la mamma Jean. L'edificio è protagonista di diverse puntate delle tre stagioni di Sex Education e i fan della serie saranno emozionati nel sapere che quella casa non è un set cinematografico ma un reale B&B a Symonds Yat, un villaggio dell'Inghilterra sud-occidentale, situato nella foresta di Dean. Si chiama Chalet e si sviluppa su più livelli. Può ospitare fino a dieci persone in quattro camere matrimoniali e una camera doppia. I ponti esterni, il patio, il forno per la pizza, i giardini e il bosco, sono proprio come vengono ripresi nella serie Sex Education per cui immedesimarsi nei personaggi sarà ancora più facile e divertente.