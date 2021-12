Dove vive Úrsula Corberó, Tokyo ne La Casa di Carta: una casa immersa nel verde

Dove vive Úrsula Corberó, Tokyo ne La Casa di Carta: una casa immersa nel verde La Casa di Carta volge al termine e mentre ripercorriamo tutta le vicende della serie di successo di Netflix, scopriamo dove vive Úrsula Corberó, aka Tokyo, uno dei personaggi più amati della serie.

La casa di Úrsula Corberó, Tokyo de La Casa di Carta

La Casa di Carta 5, l'ultima stagione della serie di successo di Netflix, volge al termine e di recente è stato trasmesso l'atteso finale. Mentre ripercorriamo tutta le vicende della serie che ha fatto emozionare il mondo intero, scopriamo dove vive uno dei personaggi più amati della serie, Tokyo, aka Úrsula Corberó.

Una casa immersa nel verde per Tokyo de La Casa di Carta, aka Úrsula Corberó,

È andata in onda il finale della Casa di Carta lasciando tutti i fan della serie di Netflix tristi. È sicuramente stata una delle serie di successo di tutti i tempi che ha fatto affezionare tutto il mondo ai propri personaggi come Tokyo, aka Úrsula Corberó. Così siamo andati a curiosare nella vita dell'attrice spagnola scoprendo che vive a Madrid con il compagno Chino Darìn, attore argentino. La coppia vive in un appartamento immerso nel verde che possiamo vedere in diverse immagini condivise sui loro social. Con loro un tenero cagnolino bianco.

Úrsula Corberó, aka Tokyo, nella sua casa

C'è una grande finestra nel salotto di Tokyo de La Casa di Carta, aka Úrsula Corberó, con vista mozzafiato sul verde. La Natura entra in casa dell'attrice spagnola che per gli interni ha scelto colori chiari che fanno risaltare ancora di più il verde rigoglioso circostante. Davanti alla finestra si colloca un comodo divano chiaro dove Úrsula Corberó ama rilassarsi col proprio cagnolino.

Úrsula Corberó in uno scatto sexy a casa

Porte bianche e marmi pregiati caratterizzano gli ambienti della casa di Úrsula Corberó che ha di recente acquistato anche un terreno in uno dei quartieri più esclusivi di Madrid: Aravaca con 500 metri quadrati di area edificabile, dove si trasferirà presto. La villa avrà vista sul centro di Madrid e su Casa de Campo, uno dei parchi naturali più floridi della capitale spagnola.