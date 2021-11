Dove vive Zlatan Ibrahimovic: un attico da più di 4 milioni di euro con vista mozzafiato Zlatan Ibrahimovic si è trasferito con la famiglia in un super attico a Milano. Scopriamo i dettagli della sua casa con vista mozzafiato sui grattacieli di Porta Nuova.

A cura di Clara Salzano

Zlatan Ibrahimovic nel suo appartamento milanese con alle spalle la sedia Wiggle Side di Vitra

Esce oggi al cinema il film "Zatlan" sul calciatore Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan è rientrato in Italia dopo gli ultimi anni con il Manchester United e ha scelto il panorama meneghino per la sua abitazione. Dopo aver vissuto in ville extra lusso nel Regno Unito, il calciatore svedese si è trasferito con la famiglia in un super attico di Milano con vista sui grattacieli di Porta Nuova. Attraverso le immagini condivise sui social, scopriamo una serie di dettagli della casa di Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic affacciato alla terrazza della sua casa milanese

Dove si trova l'appartamento di Zlatan Ibrahimovic da più di 5 milioni di euro

La vita di Zlatan Ibrahimovic sta per essere raccontata sul grande schermo nel film Zatlan. La sua storia da ragazzo del ghetto a uno dei calciatori più forti e famosi al mondo è al cinema. Noi ci soffermiamo invece a capire l'uomo attraverso gli spazi che vive. Abbiamo scoperto, ad esempio, attraverso le immagini condivise su Instagram dal calciatore svedese che la sua casa è moderna e funzionale. L'attaccante del Milan ha scelto un grande appartamento con ampie vetrate e vista mozzafiato sui grattacieli di Porta Nuova. Dal post pubblicato sui suoi social possiamo collocare la casa del noto calciatore in una delle Torri (Torre Solaria, Torre Aria o Torre Solea) di fronte al grattacielo Unicredit. È probabile che si tratti proprio della Torre Solaria che è l'edificio residenziale più alto d'Italia dove un appartamento varia dai 12.300 ai 16.500 euro al metro quadrato.

Torre Solaria a Milano

Com'è fatta la casa di Zatlan Ibrahimovic

L'abitazione di Zlatan Ibrahimovic non è una villa, come ci aveva abituati negli ultimi anni, ma un attico nel cuore della nuova zona di Porta Nuova a Milano. L'appartamento di lusso si trova ad uno degli ultimi piani di una delle Torri del centro Direzionale. Lo si capisce dal fatto che la terrazza del calciatore svedese non ha alcun parapetto altrui in testa. Grandi vetrate caratterizzano l'intero appartamento che inondato da tanta luce naturale che, con le pareti bianche, offre la sensazione che l'ambiente sia ancora più ampio. Non sappiamo quanti metri quadrati misura la casa né quante stanze ci sono ma immaginiamo che l'abitazione di Zlatan Ibrahimovic possa essere una delle penthouse della Torre Solaria dai 300 ai 650 metri quadrati. Molto spazio è stato concesso ovviamente allo sport con un grande tapis roulant e altri attrezzi da ginnastica sparsi per la casa ed è probabile che il calciatore abbia anche una piccola piscina indoor per completare i suoi allenamenti.

La piscina indoor nella casa di Zlatan Ibrahimovic con una palestra attrezzata

Opere d'arte e pezzi di design unici in casa di Zlatan Ibrahimovic

Dalle immagini condivise sui social è stato possibile scoprire che il calciatore Zlatan Ibrahimovic ama il design e l'arte. Sono tanti i pezzi presenti in casa che denotano una certa cultura dell'oggetto come la sedia Wiggle Side di Vitra che fa parte della serie Easy Edges realizzata in cartone da Frank Ghery. Nonostante il materiale povero, la sedia risulta resistente e robusta e costa 945 euro.

Zlatan Ibrahimovic nel suo salotto di casa con alle spalle Sella di Achille Castiglioni

Il salotto della casa di Zlatan Ibrahimovic sembra essere un grande spazio living con cucina a vista posta su alcuni gradini. Nella foto è possibile notare, oltre alle grandi ciotole del cane, anche due sedute progettate da Achille e Pier Giacomo Castiglioni. Si tratta della Sella di Zanotta che è una vera e propria icona del design, un esempio di ready-made progettuale creato a partire da oggetti già esistenti. Il costo per una seduta Sella è di 918 euro. In tutta la casa abbondano le opere d'arte contemporanea com un quadro che riproduce lo scheletro di una mano in movimento che mostra il dito medio, gesto simbolico e molto usato dal calciatore svedese che lo riporta anche in un piccolo nano rosso in casa e in tanti altri riferimenti.