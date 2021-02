New York è la principale città dove si concentrano i ricchi del mondo, con Los Angeles e Londra rispettivamente al secondo e terzo posto. È ciò che emerge dal report annuale "Spotlight sui mercati leader mondiali per i ricchi: immobili residenziali 2021", condotto dalla società di analisi finanziaria WealthX e dalla piattaforma immobiliare Realm. Nonostante la pandemia minacciasse una crisi immobiliare irreversibile per le grandi metropoli del mondo, la Grande Mela, come altre grandi città mondiali, continua ad attrarre gli investimenti immobiliari dei milionari del Pianeta.

Durante la pandemia di Covid-19 e l'accresciuta instabilità politica di molti paesi, il concetto di "casa" è cambiato molto e ha acquisito nuovi significati, soprattutto tra i più ricchi della terra che ne hanno riscoperto il valore come non solo luogo di benessere familiare e personale ma anche come spazio di lavoro. "Le priorità dei consumatori HNW (high net worth) e UHNW (ultra high net worth) stanno ispirando una migrazione storica di questa popolazione ed esplorano un'evoluzione nei mercati domestici primari e secondari che rappresentano nuovi valori fondamentali tra cui salute e benessere", ha affermato Julie Faupel, fondatrice di REALM. “Nel 2020 i consumatori facoltosi hanno dato la priorità alla tranquillità e alla sicurezza rispetto alle esperienze condivise precedentemente apprezzate. Siamo onorati di collaborare con Wealth-X per esaminare come i mercati si sono spostati nel corso degli eventi dello scorso anno ".

Il report "Riflettori sui principali mercati mondiali per i ricchi: il settore immobiliare residenziale 2021", sponsorizzato da REALM, ha analizzato il potenziale dell'impronta residenziale ("residenza primaria" e "abitazioni secondarie"), tenendo conto di tutti gli indirizzi residenziali di un individuo, non solo del loro indirizzo principale, per individuare quelle che sono le città in cui si concentrano maggiormente i ricchi del mondo. Così scopriamo che dopo New York e Los Angeles, Londra, Hong Kong e Parigi rappresentano le più quotate tra le città non statunitensi per gli investimenti immobiliari dei milionari. "Le destinazioni secondarie sono dominate dalle città d'"Occidente": Londra ha una delle quote più alte di case secondarie UHNW, ma lontano dalle città globali, Miami è in testa al resto dei mercati immobiliari.", spiega Faupel, "Monaco e Aspen hanno di gran lunga le più alte densità di popolazione UHNW: la città-stato di Monaco ha un'impronta UHNW ogni 29 residenti, con Aspen non molto indietro. Ci sono differenze fondamentali tra residenti primari UHNW e proprietari di case secondarie a Hong Kong, Londra e New York : i proprietari di case secondarie UHNW sono, in media, leggermente più giovani e hanno una rappresentanza femminile più alta rispetto alle loro controparti residenti principali". Queste analisi sono state possibili grazie al contributo di Wealth-X Global Database , la raccolta più ampia al mondo di ricerche e intelligence curate su individui facoltosi.