Apre a Dubai la piscina coperta più profonda del mondo, l’equivalente di 6 piscine olimpioniche Un nuovo mondo sottomarino è stato creato a Dubai, si chiama Deep Dive Dubai ed è una vera e propria città sommersa, profonda 60 metri dove è possibile immergersi per entrare in un’altra realtà. Il principe ereditario di Dubai, HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha inaugurato il Deep Dive Dubai, sede della piscina per le immersioni più profonda del mondo.

A cura di Clara Salzano

A Dubai apre un'altra attrazione internazionale per il turismo e gli sport d'avventura. Si chiama Deep Dive Dubai ed è la sede della piscina per le immersioni più profonda del mondo. Ad inaugurare la nuova attrazione è stato il principe ereditario di Dubai, HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, accompagnato da da Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Deep Dive Dubai ha raggiunto il Guinness World Record come la piscina più profonda del mondo per immersioni a una profondità incredibile di oltre 60 metri e con una capacità di 14 milioni di litri d'acqua, l'equivalente di sei piscine olimpioniche. Si trova nel quartiere Nad Al Sheba di Dubai ed è dotata delle ultime tecnologie più avanzate al mondo come la migliore camera iperbarica della regione. La piscina di Deep Dive Dubai è una vera e propria città sommersa caratterizzata da un paesaggio urbano abbandonato e un appartamento porticato che i subacquei di tutti i livelli possono esplorare. Tra le altre caratteristiche della piscina da record ci sono due habitat sottomarini con una camera a secco a sei e ventuno metri, nonché sistemi avanzati di illuminazione sonora e d'atmosfera. "L'acqua dolce della piscina viene filtrata e fatta circolare ogni sei ore attraverso roccia vulcanica silicea,", spiega il portavoce di Deep Dive Dubai, Abdulla bin Habtoor, "tecnologia di filtraggio sviluppata dalla NASA e radiazioni UV in uno dei sistemi di filtraggio più grandi e veloci della regione".

La piscina misura 1.500 metri quadrati, l‘equivalente di sei piscine olimpioniche, e ha la forma di un'ostrica gigante, per omaggiare l'eredità della pesca delle perle degli Emirati Arabi Uniti. “Deep Dive Dubai consente agli amanti del brivido di immergersi e scoprire una nuova dimensione sottomarina piena di avventura e meraviglia.”, ha aggiunto Bin Habtoor, “Nello sviluppare il concetto e la struttura, ci siamo ispirati al coraggio e alla forza d'animo dell'eredità della pesca delle perle degli Emirati Arabi Uniti. Speriamo anche di incarnare la determinazione degli esploratori e innovatori degli Emirati, sia passati che presenti, oltre a fornire una piattaforma per risultati e scoperte future". Oltre ad essere la piscina per le immersioni più profonda del mondo, Deep Dive Dubai accoglie anche il più grande studio cinematografico subacqueo della regione, completo di una sala di editing multimediale, un videowall, 56 telecamere subacquee e la capacità di creare diverse atmosfere d'ambiente con 164 luci posizionate in tutto il piscina.