È a Ischia la panchina più bella d’Italia In Italia esiste una panchina davvero speciale che sta facendo sognare i tanti amanti del Bel Paese ed è diventata il simbolo del turismo slow. La panchina si trova in una delle isole più famose del Golfo di Napoli ed è la protagonista dello scatto di un fotografo locale che l’ha definita “la panchina più bella del mondo”.

A cura di Clara Salzano

Una panchina vista mare – Pixabay License

Con la pandemia abbiamo imparato a rallentare i nostri ritmi e godere dei dettagli, della bellezza dei paesaggi che ci circondano, del vento sulla pelle e della calma. Sempre più persone hanno dimostrato di apprezzare viaggi in zone isolate del mondo, a contatto con la natura, e talvolta arriviamo dall'altro lato del mondo per renderci conto che uno dei posti più belli che si possano visitare è più vicino di quel che pensassimo, tipo ad Ischia, nel Golfo di Napoli. L'isola è già famosa per la sua costa frastagliata, i numerosi vigneti, il mare cristallino e il tufo verde da cui deriva il titolo di "Isola verde" eppure di recente sta riscuotendo molto successo l'immagine di una panchina vista mare sull'isola che è stata definita "la panchina più bella d'Italia".

La panchina più bella d'Italia secondo il fotografo Mattera

Il fotografo Gianni Mattera, autoctono, ha di recente catturato lo scatto di una panchina posta sul promontorio di Barano, ad Ischia. La panchina panoramica guarda verso l'Isolotto di Sant'Angelo e la spiaggia dei Maronti e sembra invitare alla sosta obbligatoria. Non è una panchina dal design innovativo né realizzata con materiali di pregio, si tratta solo di una sosta privilegiata perché consente di ammirare uno dei panorami più emozionanti d'Italia, in una terra ricca di colori, profumi e sapori. "La panchina più bella del mondo", così l'ha definita Mattera, si trova lungo un percorso di trekking che attraversa il promontorio di Sant'Angelo con vista mozzafiato sul mare che lambisce l'Isola d'Ischia. L'Isola è nota nel mito greco per essere nata dal mare, in seguito alla lotta dei Titani contro Giove: il dio dell'Olimpo, adirato per la rivolta dei Titani, scagliò un masso contro il gigante Tifeo che, cadendo in mare, fece emergere una nuova isola sotto cui pare che il gigante ancora respiri. La panchina di Ischia è diventata anche il simbolo del turismo slow che sembra essere la tendenza assoluta per le vacanze degli italiani.