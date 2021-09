È nato Next Yacht Group: Maiora, AB Yachts e CBI Navi insieme per il futuro della nautica italiana Gli storici brand storici brands Maiora, AB Yachts e CBI Navi si raccolgono sotto un’unica proprietà: nasce Next Yacht Group che unisce ed è sinonimo della migliore tradizione e del futuro di quarant’anni di storia della nautica italiana nel mondo. Next Yacht Group vuole offrire una nuova visione del lusso e dell’eccellenza nautica nonché imprimere una differente prospettiva del futuro.

A cura di Clara Salzano

Gli storici brand storici brands Maiora, AB Yachts e CBI Navi si raccolgono sotto un'unica proprietà: nasce Next Yacht Group che unisce ed è sinonimo della migliore tradizione e del futuro di quarant'anni di storia della nautica italiana nel mondo.

Le aziende Maiora, AB Yachts e CBI Navi da oltre quarant'anni contribuiscono a dare valore e lustro alla nautica italiana nel mondo con le proprie creazioni. Con il neonato Next Yacht Group, i tre brand storici desiderano offrire una nuova visione del lusso e dell'eccellenza nautica nonché imprimere una differente prospettiva del futuro, insieme e oltre ogni consuetudine. Il Gruppo può contare sulla forza economica di GB Invest Holding AG, leader mondiale dell’Information Technology in modo da garantire innovazione tecnologica e unicità sartoriale personalizzata alle proprie realizzazioni.

La Versilia, Viareggio con Forte dei Marmi, sono i luoghi in cui nasce Next Yacht Group che fa parte di un più complesso piano di investimento nel settore della luxury hospitality. L'obiettivo è quello di fondere la capitale della cantieristica mondiale con le spiagge più di tendenza e l'alta moda italiana. Tra i partner del progetto si annoverano nomi come l'Hotel Principe di Piemonte con i suoi chef stellati per un'esperienza sensoriale unica; Maiora per il miglior comfort a bordo; AB Yacht per garantire la massima velocità su acqua senza mai dimenticare la sicurezza. Ai saloni di Cannes, Genova e Monaco sarà possibile assistere alla formazione del neo assetto societario e del nuovo brand identity di Next Yacht Group che si sta già impegnando per apportare modifiche ai siti produttivi, per progettare nuove creazioni, consolidare la struttura organizzativa gestita dal nuovo amministratore delegato Gennaro Candida De Matteo, e scrivere un futuro delle costruzioni in acciaio.