Questo superyacht sembra un idrovolante di lusso sospeso sull’acqua Con tre scafi al posto di uno e un design unico al mondo, il superyacht Estrella, progettato da Yeojin Jung, è l’ultima frontiera delle imbarcazioni di lusso. Simile all’Y-Wing Fighter di Star Wars, il nuovo superyacht ha linee che si ispirano all’architettura a sbalzo e danno vita ad un’imbarcazione esclusiva che sembra un idrovolante sospeso sull’acqua.

A cura di Clara Salzano

Il designer Yeojin Jung con Estrella ha voluto rompere gli schemi con le configurazioni tradizionali degli yacht di lusso. Il design del nuovo superyacht è stato costantemente cambiato in vari anni: "È possibile fare qualsiasi cosa entro vincoli operativi e di sicurezza se c'è fantasia e il committente giusto.", spiega il designer con sede nella Corea del Sud, "In altre parole, la creazione di un'architettura dell'innovazione dipende dal proprietario e dal progettista. Ci sono oltre 5.000 Superyacht nel mondo, tuttavia il numero di yacht visibili è piccolo. Il design tradizionale e pratico è influente nell'industria degli yacht ma il design fresco a volte può abbattere i confini".

Lunga 104,28 metri e larga 57,16 metri, Estrella rappresenta la prossima generazione di Superyacht, offrendo un'esperienza dinamica a bordo grazie alle ali divise dello scafo in tre volumi che forniscono viste differenti e mozzafiato del paesaggio marino intorno. "Questo è "Tri swath yacht" e si ispira all'architettura a sbalzo.", racconta Yeojin Jung, "A Estrella è stata applicata alla forma a Y…che potrebbe causare il problema dell'equilibrio perché due scafi laterali sono fissati su entrambe le estremità dello scafo principale. Questo concetto può portare a un baricentro inclinato su entrambe le estremità ma a bordo c'è un sistema di stabilizzatori per navi, che risolve questo problema. Impostando gli stabilizzatori delle pinne su entrambi i lati dello scafo centrale, è possibile controbilanciare tutti gli scafi". Lo scafo è realizzato in alluminio e può raggiungere una velocità di crociera di 15 nodi con un equipaggio di 35 persone e 20 ospiti a bordo.