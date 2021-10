Il leggendario Fao Schwarz apre a Milano: com’è fatto il più famoso negozio di giocattoli al mondo Lo storico negozio di giocattoli Fao Schwarz fa il suo ingresso a Milano il 28 ottobre 2021. Immortalato da famosi film come “Big” con Tom Hanks a “Mamma ho perso l’aereo”, lo store ha segnato 160 anni di storia dell’infanzia e arriva nel centro del capoluogo meneghino per donare una magia senza eguali al mondo a tutti, grandi e piccini, con tre piani di meraviglia, divertimento e tanta fantasia.

A cura di Clara Salzano

Il negozio di giocattoli FAO Schwarz di Milano

Quando Fao Schwarz, il più grande negozio di giocattoli al mondo, chiuse a New York nel 2015 sembrava che il mondo dell'infanzia conosciuto fino a quel tempo era ormai destinato a finire. Per 153 anni era stato il paradiso dei giocattoli sulla Fifth Avenue, tra i gioielli di Tiffany e il tempio della tecnologia di Apple, tanto da essere immortalato in tantissimi film, dal famoso "Big" con Tom Hanks a "Mamma ho perso l'aereo" con Macaulay Culkin. Questa però è una storia a lieto fine perché lo storico negozio newyorkese cambiò solo sede e il 28 ottobre 2021 apre a Milano, in Piazza Cordusio, il primo store dell’Europa continentale.

Il paradiso dei giocattoli apre a Milano

Lo storico negozio di giocattoli Fao Schwarz fa il suo ingresso a Milano il 28 ottobre 2021. 160 anni di storia dell'infanzia arrivano nel centro del capoluogo meneghino e promettono di donare una magia senza eguali al mondo e per farlo sceglie di inaugurare strategicamente prima di Natale. Con 160 anni di storia ormai, 777 negozi in otto paesi del mondo, Fao Schwarz è il paradiso per ogni bambino ma non solo.

Atmosfera magica nel negozio Fao Schwarz di Milano

Tutti i turisti che passavano per la Fifth Avenue di New York non potevano non entrare nell'iconico store multipiano di giocattoli ed essere catturati in un mondo di divertimento, stupore ed allegria, come quello dei più piccoli ma esteso a tutti. Scimmie di peluche acrobate, enormi castelli Lego, giochi, luci e musiche creavano un'atmosfera unica nel negozio Fao Schwarz di New York e siamo certi che anche quello di Milano riuscirà a far vivere ad ogni cliente, grande e piccini, un'esperienza meravigliosa e indimenticabile.

Uno dei piani dello store FAO Schwarz_Milano

Com'è fatto il negozio Fao Schwarz di Milano

Il negozio Fao Schwarz di Milano è il primo store d'Europa del marchio di giocattoli più conosciuto al mondo. Ha inaugurato in via Orefici 15 e occupa uno storico edificio di tre piani che invitano a farsi catturare nel fantastico mondo dei giocattoli. Lo store milanese si sviluppa su una superficie di 600 metri quadrati. Ogni piano dello store è dedicato ad una tipologia di giocattolo, da Barbie a Harry Potter.

La Clock Tower del negozio Fao Schwarz di Milano

Al piano terra i clienti vengono accolti dall'iconica torre dell'orologio, che caratterizza tutti i negozi Fao Schwarz del mondo e che ogni ora suona le note del noto marchio. Alla base, la Clock Tower diventa un elemento interattivo per i più piccoli mentre ogni 15 minuti effetti multimediali nell'orologio divertono tutti. Attorno alla torre prende vita il mondo Fao Schwarz con peluche di ogni dimensioni e giochi educativi.

Le mongolfiere nel negozio Fao Schwarz di Milano

Come orientarsi all'interno del negozio Fao Schwarz di Milano

Mongolfiere di differenti dimensioni accompagnano lo sguardo verso il piano superiore dove è possibile avere dimostrazioni dei giocattoli dal vivo e personalizzazioni con un vero e proprio meccanico nella sua officina. Al piano meno uno i clienti possono testare esperienze magiche e divertenti come l’iconico Dance-on-Piano in dimensioni extra large e in perfetto stile americano per ballare a tempo di musica sui tasti dello strumento.

L’iconico Dance–on–Piano nel negozio Fao Schwarz di Milano

Per gli amanti di Harry Potter c'è una sorpresa unica e in esclusiva nel negozio di Milano: si tratta della ricostruzione del treno per Hogwarts e il mitico binario 9 ¾. Nello store si trovano inoltre sezioni dedicate ai giocattoli in legno, ai peluche, a Barbie, a Paw Patrol per i più piccoli, al mondo Disney e Marvel, e sezioni interattive dove fare foto e assistere a spettacoli di magia. Il viaggio nella meraviglia e nell'emozione si completa con l'adozione di una bambola che è il grande classico degli store Fao Schwarz, luoghi del cuore per i più piccoli ma anche per tutti quelli che non hanno mai dimenticato il bambino dentro di sé.