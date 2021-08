Flying Fox, di proprietà di Jeff Bezos, è il gigayacht di lusso a noleggio più grande del mondo Dalla Costiera Amalfitana alla Sicilia, anche lo yacht di Jeff Bezos è stato avvistato nel Mar Mediterraneo. Si chiama Flying Fox e, con una spa, due eliporti, un centro per le immersioni, varie terrazze sul mare, un’enorme piscina di poppa e 10 cabine VIP, rivendica il titolo di yacht charter più grande del mondo.

A cura di Clara Salzano

Non è certo che il fondatore di Amazon, tra gli uomini più ricchi al mondo, fosse a bordo del gigayacht extra lusso ma sicuramente Flying Fox, questo il nome dell'imbarcazione di proprietà di Bezos, è stato individuato di recente al largo di Palermo e ha stupito tutti per la sua imponenza e per i comfort a bordo per chi è riuscito a catturare qualche scatto dello yacht.

Flying Fox è il lussuoso yacht a noleggio più grande del mondo. Varata nel 2019 presso i canteri Lurssen, nei Paesi Bassi, questa nave misura 136 metri di lunghezza con una larghezza di 22,5 metri e può ospitare fino a 25 passeggeri a bordo, oltre 50 membri dell'equipaggio. Nonostante il suo volume straordinario, la società Espen Øino International è riuscita a realizzare un esterno molto elegante ed equilibrato con ampi spazi per numerose attività ricreative. Le caratteristiche principali di questo megayacht di lusso sono una spa, due eliporti, un centro per le immersioni, varie terrazze sul mare, un'enorme piscina di poppa, che si estende per tutta la larghezza del ponte principale, e una piattaforma laterale da cui partire o arrivare con imbarcazioni più piccoli e che ha accesso diretto con il garage interno dello yacht.

Foto Mark Berryman Design

Gli interni sono stati curati dall'interior designer di yacht Mark Berryman che ha creato un ambiente contemporaneo, rilassante ed esclusivo. Flying Fox è il più grande yacht progettato da Mark Berryman Design fino ad ora. L'imbarcazione di 136 metri include 10 cabine VIP, caminetti in legno ovunque e splendidi spazi a doppia altezza. All'interno trova spazio anche un ampio cortile verde lussureggiante che migliora il layout dinamico dello yacht. Flying Fox rivendica il titolo di yacht charter più grande del mondo e il costo del suo noleggio si aggira intorno ai 3 milioni di euro a settimana.

