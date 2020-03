Flying-V jet, il primo aereo a forma di V al mondo che inquina di meno

Un nuovo concetto di aereo sta per arrivare nei nostri cieli. Dimenticate le fusoliere allungate perch^ il nuovo jet proposto dai ricercatori della Delft University of Technology in collaborazione con KLM è a forma di V. La nuova configurazione integra la cabina passeggeri, la stiva e i serbatoi di carburante nella struttura alare e consente un risparmio di carburante notevole.