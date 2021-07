Questo treno di lusso è un palazzo su rotaie da 350 milioni di dollari Il designer francese Thierry Gauguin ha progettato un treno lungo 400 metri e composto da quattordici vagoni interamente realizzati in vetro. Si chiamerà G Train ed è stato già definito come “un palazzo su rotaie” data la sua mole che ricorda il treno di Snowpiecer, film diretto da Bong Joon-ho. Questo originale treno non è però destinato a tutti ma ad un unico ricco proprietario disposto a pagare 350 milioni di dollari per l’incredibile progetto.

Il treno di Snowpiecer potrà essere presto realtà. Lo assicura il designer francese Thierry Gauguin che ha progettato un treno lungo 400 metri e composto da quattordici vagoni interamente realizzati in vetro. Si chiamerà G Train ed è stato già definito come "un palazzo su rotaie" data la sua mole che ricorda, appunto, il treno del film diretto da Bong Joon-ho. Eppure il nuovo treno di lusso è destinato ad un unico proprietario facoltoso disposto a pagare 350 milioni di dollari per l'incredibile progetto.

Thierry Gauguin porta l'esperienza di viaggio in treno a un livello completamente nuovo con il suo ultimo speciale progetto di un treno di lusso per multimilionari. Il progetto è in preparazione e rappresenta il primo tentativo di Gauguin di concettualizzare un treno. Il designer francese è noto infatti per le sue frequenti collaborazioni con il più noto designer Philippe Starck e per i suoi imponenti design di yacht. La particolarità di G Train non è solo per le imponenti dimensioni ma per le sue carrozze di vetro che permetteranno al treno di passare dalla trasparenza alla totale opacità per la privacy e di proiettare scene o cambiare colore a seconda dell'umore. L‘esterno del treno può essere cambiato con il semplice tocco di un pulsante, mentre i passeggeri possono cambiare l'atmosfera interna del treno in base alle proprie preferenze. Si stima che la costruzione richiederà circa 2 anni e mezzo.

Soprannominato il "Palazzo su rotaie", il treno è progettato per ospitare diciotto camere passeggeri, numerosi salotti, una sala da pranzo, camere da letto, varie zone giorno, terrazze e un giardino con piante vere. La suite armatoriale avrà dimensioni spropositate e comfort esclusivi. Ci sarà a bordo anche una palestra, una spa, un vagone ristorante e spazi pubblici, oltre al vagone riservato alle auto e i veicoli ricreativi del proprietario lungo il viaggio. Il treno sarà in grado di raggiungere velocità fino a 160 chilometri all'ora, eppure, sottolinea Gaugain: “Non è un treno pubblico o per pendolari. Il proprietario è una persona che capisce l'unicità di questo treno e capisce che non stiamo parlando solo di trasporto… Riguarda il viaggio, non la velocità che va dal punto A al punto B…Il tempo è l'unico tesoro che abbiamo.”.