I mattoni bio per costruire da soli la propria villa I mattoni Gablok permettono a chiunque di realizzare il proprio progetto edilizio, la propria villa o la casa di famiglia. Si tratta di blocchi isolanti che si assemblano proprio come i più famosi mattoni giocattolo della Lego ma che permettono di realizzare costruzioni solide e sostenibili. I mattoni Gablok ridefiniscono il modo in cui le case possono essere costruite.

A cura di Clara Salzano

I blocchi Gablok sono ciò che più assomiglia ai mattoncini Lego per adulti. Ed è proprio dall'amore per i giocattoli a incastro dell'infanzia che nascono questi originali blocchi per costruire ville e case nella realtà. Il fondatore Gabriel Lakatos ha lavorato nell'edilizia tradizionale per oltre 25 anni prima di depositare il brevetto di Gablok nel 2018 che permette a chiunque di realizzare il proprio progetto edilizio.

I blocchi Gablok ridefiniscono il modo in cui le case possono essere costruite. Si tratta di mattoni isolanti che si assemblano proprio come i più famosi mattoni giocattolo della Lego ma che permettono di realizzare costruzioni solide e sostenibili. Non serve essere un esperto del settore per realizzare una casa con i mattoni Gablok. Si tratta di un sistema ispirato direttamente ai famosi giocattoli a blocchi ad incastro che tutti conosciamo: "Il concetto prevede l'impilamento di blocchi di legno isolati uno sopra l'altro per costruire la struttura di una casa. Tutto questo senza bisogno di tempi di asciugatura, colla o conoscenze costruttive.", spiega Gabriel Lakatos, "Non hai bisogno di grandi strumenti per avviare un progetto Gablok. Un cacciavite, una scala e le tue braccia sono tutto ciò di cui hai bisogno per costruire l'intera struttura isolata. Casa, officina, garage, casetta da giardino o annesso, costruirsi da soli è un gioco da ragazzi!".

Il sistema prevede otto componenti e blocchi di legno coibentati per una casa fai da te. Comprende blocchi isolati, architravi, travi e un sistema di pavimento personalizzato. I blocchi di legno isolati di Gablok sono stati realizzati per creare un processo di costruzione più semplice per l'edilizia. Sono semplici da usare, veloci da montare, leggeri ed efficienti dal punto di vista energetico. Il materiale viene consegnato sotto forma di un vero kit di autocostruzione dove solo il primo livello, quello di attacco alle fondazioni, viene posto dai tecnici dell'azienda che consegna il kit direttamente al tuo cantiere con il piano di installazione necessario. In seguito puoi lavorare da solo alla realizzazione della tua casa dei sogni e prima che tu te ne accorga, avrai finito la tua costruzione.