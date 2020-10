in foto: Foto di Leonhard Niederwimmer da Pixabay

"Verso un futuro urbano migliore" è il tema della Giornata mondiale dell'architettura 2020. Creata dall'Unione Internazionale degli Architetti (UIA) nel 1985, la Giornata Mondiale dell'Architettura viene celebrata il primo lunedì di ottobre, in parallelo con la Giornata Mondiale dell'Habitat delle Nazioni Unite. Con un tema diverso ogni anno, l'obiettivo delle celebrazioni è di attirare l'attenzione di professionisti e privati sui problemi riguardanti le città e l'habitat. L'UIA e i suoi paesi membri si mobiliteranno il 5 ottobre 2020 per mostrare come il design e l'architettura urbani possono rendere le nostre comunità forti, sicure, eque e convenienti e dirigerle verso un futuro urbano migliore.

La Giornata mondiale dell'architettura è stata ideata dall'International Union of Architects (UIA), una ONG internazionale composta da una federazione globale di associazioni nazionali di architetti che rappresenta oltre 1,3 milioni di architetti in 124 paesi e territori, fondata nel 1948 per unire gli architetti del mondo. L'Unione Internazionale degli Architetti definisce anche ogni anno il tema della Giornata mondiale dell'architettura, che nel 2020 si celebra lunedì 5 ottobre 2020. Il tema scelto quest'anno è "Verso un futuro urbano migliore". In questa giornata si organizzano conferenze, forum, simposi, tavole rotonde, mostre durante i quali l'UIA incoraggia i suoi membri a collegare le loro attività al tema dell'anno in corso: "Così come sta rimodellando i costumi e gli spazi sociali in tutto il mondo, la pandemia globale sta rivelando ancora una volta come le crisi colpiscano in modo sproporzionato le popolazioni più povere e vulnerabili.", spiega Thomas Vonier, Presidente UIA, "In troppe città del mondo, le persone non possono seguire pratiche sicure, semplicemente perché mancano di acqua e aria pulite e persino dello spazio stesso. Le politiche urbane devono garantire servizi, ripari e spazi ricreativi adeguati per tutti i cittadini. La pianificazione urbana, il design e l'architettura sono fondamentali per un futuro urbano migliore per tutti. Il design urbano e l'architettura sono le chiavi per una migliore qualità della vita per tutti.". Celebriamo la Giornata Mondiale dell'Architettura 2020 attraverso un viaggio virtuale verso alcune delle architetture più significative nel mondo: