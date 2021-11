Giulia De Lellis in vacanza sul Nilo: i servizi e il prezzo della crociera di lusso Giulia De Lellis ha trascorso gli ultimi giorni in viaggio in Egitto con la famiglia del fidanzato, Carlo Gussali Beretta, a bordo di una delle imbarcazioni più lussuose. Si chiama Dahabeya e fu costruita per le celebrità e le famiglie reali, con interni preziosi e servizi dedicati 24 ore su 24: ecco quanto costa una crociera a bordo dell’esclusiva barca.

A cura di Clara Salzano

Giulia De Lellis in crociera sul Nilo col fidanzato Carlo Gussali Beretta

Si è appena conclusa la vacanza da sogno di Giulia De Lellis in viaggio in Egitto. La ex concorrente di Uomini e Donne ha realizzato uno dei suoi sogni: una crociera sul Nilo con il fidanzato Carlo Gussali Beretta. La coppia, in tipici abiti egiziani, si è mostrata in diverse foto e video a bordo di una lussuosa imbarcazione che ha condotto la nota influencer con la famiglia Beretta da Luxor ad Assuan. Quella di Giulia De Lellis non è stata però una comune crociera su Nilo ma un viaggio esclusivo a bordo di una delle tipiche imbarcazioni egiziane più lussuose, il Dahabeya, costruita per le celebrità e le famiglie reali, con interni preziosi e servizi dedicati 24 ore su 24: ecco tutto quello che c'è da sapere sul viaggio, le suite, i servizi a bordo e il costo della vacanza.

Giulia De Lellis E Carlo Gussali Beretta in crociera sul Nilo con vestiti tipici egiziani

Com'è fatta la Dahabeya sul Nilo di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha trascorso gli ultimi giorni in viaggio in Egitto con la famiglia del fidanzato, Carlo Gussali Beretta, a bordo di una Dahabeya, la tipica imbarcazione egiziana usata per trasportare celebrità e famiglie reali. Si tratta di una lussuosa imbarcazione da diporto per il Nilo il cui nome significa "d'oro" ed è chiaro si tratti di un viaggio per pochi con ogni tipo di comfort.

Giulia de Lellis a bordo di un’esclusiva imbarcazione sul Nilo

La crociera della nota influencer col fidanzato rappresenta il nuovo modo esclusivo di navigare sul Nilo organizzato su misura. Il tour permette di svegliarsi ogni giorno nello splendido scenario del Nilo e dei suoi dintorni.

La crociera sul Nilo di Giulia De Lellis

L'esclusiva Molouky Dahabeya di Giulia De Lellis comprende sei suite deluxe completamente climatizzate, accoglienti ed elegant, con ampie finestre panoramiche e ognuna. Ogni suite comprende una camera da letto e un ampio spazio privato di 22 metri quadrati, oltre al bagno ensuite con doccia e vasca. Le suite sono rivestite in legno e bagni piastrellati con un tocco orientale. L'imbarcazione offre inoltre ai propri ospiti una jacuzzi in coperta, ampi salone, sale da pranzo al coperto e all'aperto, un solarium e servizi esclusivi 24 ore su 24.

Giulia De Lellis in viaggio in Egitto

Quanto costa la crociera sul Nilo di Giulia De Lellis

Il tour scelto da Giulia De Lellis e la famiglia Beretta è iniziato dal Cairo dove la coppia ha potuto visitare le meravigliose installazione di Forever Is Now, la prima mostra d'arte contemporanea alle Piramidi d'Egitto. Il viaggio è continuato a bordo della lussuosa Dahabeya, da Luxor ad Assuan, passando per Esna ed Edfu, probabilmente in un tour di cinque notti e sei giorni.

Il Molouky Dahabeya su cui ha viaggiato Giulia De Lellis in Egitto

Il costo per una vacanza in crociera sul Nilo come quella di Giulia De Lellis ha costo a partire dai 22.000 agli oltre 38.000 euro, considerando che a bordo erano presenti sei ospiti. Un lusso davvero per pochi.