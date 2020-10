Situato appena fuori dal centro della città, Glass Mural è un edificio unico progettato per uffici e negozi nell'iconico quartiere dell'Eastern Market di Detroit. "Con le sue facciate in vetro stampato a colori che celebrano i murales esistenti e aggiungono nuove opere artistiche all'area, Glass Mural adotta un nuovo approccio per preservare l'arte e la memoria attraverso l'architettura e la tecnologia in una delle città architettonicamente più distintive degli Stati Uniti", spiegano gli architetti dello studio MVRDV incaricati del progetto.

Il Glass Mural è un edificio dedicato alla street art di Detroit. Sviluppato su quattro livelli, sarà posizionato direttamente di fronte al mercato coperto più grande e più frequentato dell'Eastern Market. Vivace e popolare, lo storico mercato orientale è il più grande mercato agricolo pubblico degli Stati Uniti e continua a prosperare come centro alimentare attivo per la regione dopo quasi 130 anni. Il sito di progetto, all'incrocio tra Russell e Division Street, attualmente ospita un edificio in mattoni a due piani la cui caratteristica chiave di riscatto è un murale del noto artista locale DENIAL. MVRDV ha lanciato la proposta progettuale, sviluppata insieme al co-architetto Integrated Design Solutions, di valorizzare questa opera d'arte ricreando il murale e il motivo dei mattoni su una nuova facciata di vetro, combinando una versione più grande del murale con le immagini del motivo in mattoni dell'edificio in modo da creare un unico soggetto su tutti e quattro i lati dell'edificio.

Il progetto di MVRDV consiste in un edificio di 3.716 m2, caratterizzato da una serie di blocchi mobili, che diventa una tela per valorizzare il carattere creativo dell'area. Glass Mural comprende negozi al dettaglio al piano terra, con tre piani di uffici nei due blocchi di vetro superiori decorati con opere d'arte permanenti. In contrasto con il lavoro di DENIAL sul primo blocco, il secondo blocco avrà un murale commissionato da Sheefy McFly, uno dei migliori artisti emergenti di Detroit. "I mattoni e le pitture murali faranno uso di tecniche di stampa su vetro all'avanguardia per combinare le opere d'arte colorate con aree di trasparenza, fornendo finestre per i negozi e gli uffici all'interno. Le facciate in vetro saranno prodotte utilizzando la stampa ceramica digitale, una tecnica nella quale MVRDV ha una notevole esperienza.", continuano gli architetti, "A differenza delle altre facciate in vetro, il terzo blocco sarà caratterizzato da una "finitura di facciata piatta" per creare una tela che cambierà continuamente. Fornirà un'opportunità per diversi artisti nel tempo di venire e dipingere murales".