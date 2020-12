È da mesi che sentiamo ripeterci che sarà un Natale diverso, un Natale sobrio e senza i soliti festeggiamenti, ma nonostante l'emergenza sanitaria, il Covid e queste celebrazioni limitate, le città del mondo non hanno rinunciato a decorare le strade a Festa e ad addobbare il tradizionale albero di Natale per lanciare a tutti un messaggio di speranza e magia di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Da Washington a Parigi, da Roma a Rio de Janeiro, non importa da dove abbiate deciso di festeggiare il Natale, non c'è modo migliore per entrare nell'atmosfera delle feste se non ammirando alcuni degli alberi di Natale più belli del mondo.

L'albero di Natale è una tradizione a cui nessuna città rinuncia per le Feste, anche in quest'anno così particolare in cui le celebrazioni sono state limitate o addirittura annullate. Nonostante le restrizioni introdotte per rispondere alla pandemia di Covid-19 in corso, in varie parti del mondo sono stati allestite decorazioni natalizie, alberi immensi, luminosi e creativi come uno dei pochi modi rimasti in questi tempi difficili per entrare nel pieno spirito delle Feste. E ora che il Natale è arrivato, vi conduciamo in un tour virtuale alla scoperta degli alberi di Natale più sorprendenti.

L'albero di Natale più bello d'Europa 2020

L' insolito albero di Natale high-tech, installato nel centro di Vilnius, è stato nominato "Albero di Natale più bello d'Europa 2020" dall'organizzazione turistica European Best Destinations (EBD): "L'albero di Natale di Vilnius sembra un'immagine surrealista: una moderna composizione alta 24 metri circondata da 6.000 rami vivi e profumati decorati con quasi quattro chilometri di luci natalizie che cambiano colore, 800 ornamenti d'argento e 150 metri quadrati di specchi brillanti.", spiega EBD, "L'installazione all'avanguardia è in realtà duplice: il posizionamento spaziale delle strutture metalliche crea diverse aree adornate di specchi mentre l'interno è fatto per sembrare accogliente, casalingo e intimo con un albero di Natale vivo decorato con pigne e lanterne.".