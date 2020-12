Anche se in molti potranno solo sognarle, in Italia sono in vendita delle proprietà che superano il concetto stesso di Luxury Real Estate, dal valore di oltre 10 milioni di euro. Nonostante la cifra sia al di sopra del portafoglio medio degli italiani, in tutto il mondo ci sono quasi 20 milioni di super-ricchi, come dimostra il World Wealth Report 2020, studio realizzato dalla società francese Capgemini che ha analizzato i dati del Fondo monetario internazionale, rilevando come nell’ultimo anno le persone con un patrimonio superiore al milione di dollari siano aumentate dell’11%.", afferma Cassiano Sabatini, responsabile di Coldwell Banker Global Luxury, azienda specializzata nella compravendita di properties di super lusso in tutto il mondo. E da Nord a Sud dell'Italia, dalla Sardegna alla Toscana, sono in vendita numerose proprietà di lusso che per molti potranno essere solo un sogno da ammirare ma per altri può essere anche una magnifica realtà. Ville, casali e castelli da più di 10 milioni di euro, andiamo alla scoperta delle proprietà più esclusive del nostro paese.

Secondo il World Wealth Report 2020 solo gli Stati Uniti d'America contano 5 milioni e 909 mila persone ricche, e, se questa crisi causata dalla pandemia ha impoverito la grande maggioranza delle popolazioni, rispetto allo scorso anno, invece, i cittadini ricchi sono aumentati dell’11%. In tutto il mondo ci sono 1.700 persone che hanno un patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari di ricchezza finanziaria. In Italia l’1% della popolazione adulta ha un patrimonio di almeno un milione di dollari in ricchezza finanziaria, si tratta di circa 400 mila italiani milionari. È a questa fascia della popolazione che rivolge Coldwell Banker Global Luxury con dimore di lusso, casali esclusivi e ville mozzafiato, che superano anche i 10 milioni di euro. La maggior parte di questi immobili proibitivi vengono acquistati da clienti internazionali, soprattutto provenienti dagli USA, Germania e Gran Bretagna, interessati a grandi ville sul mare o al lago dalla Lombardia alla Costiera Amalfitana e alla Sardegna. Come Villa Arzachena a Porto Cervo che per 15.000.000 di euro offre 5 lussuose camere da letto con bagno en suite, doppia piscina a sfioro a 5 stelle con cascata relax, n cinema unico, una area benessere e vista panoramica sul golfo e sulle isole Mortorio e Soffi. A Barberino Tavarnelle c'è un casale da 13.400.000 che è una delle più antiche tenute in Toscana appartenuta anche agli Ughi e ai Ghibellini, dove sono presenti anche antiche tombe etrusche una vista a 360° su tutte le vallate circostanti. A Roma, nel verde della collina di Monti Parioli, si può scegliere di vivere in una ex residenza del principe Carrega di Lucedio all'interno di un’esclusiva villa romana di inizio ‘900.