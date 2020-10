Nel 2014, la città di San José ha adottato un piano per creare una destinazione urbana a uso misto vicino al trasporto pubblico in città e Google si è proposto per contribuire a realizzare questa visione. A distanza di qualche anno il progetto è stato sviluppato e Google ha svelato come sarà il progetto per il suo nuovo e gigantesco campus nel centro di San Jose. Si chiamerà Downtown West e dovrebbe essere completato per la primavera del 2021. Il progetto andrà a creare quasi una città nella città. Downtown West sarà come un quartiere a uso misto con uffici, residenze, asili nido, centri per le arti e postazioni di osservazione ecologica.

Google ha rivelato le prime immagini e una miriade di nuovi dettagli su Downtown West, il suo nuovo gigantesco campus con 7,3 milioni di piedi quadrati di uffici e 4.000 unità abitative distribuite su più di 80 acri con miglioramenti ai servizi pubblici, inclusi 10 parchi e i sentieri che alla fine verranno collegati tutti. "Downtown West è progettato per essere una vera parte della città, l'opposto di un tradizionale campus aziendale", ha affermato Laura Crescimano, fondatore dello studio urbano SITELAB, che si occupa del progetto, "Il nostro team ha collaborato con Google per attingere all'unicità del luogo e proporre un luogo in cui la vita urbana e la natura possano coesistere. Abbiamo riunito edifici nuovi e storici, opportunità per l'arte e la cultura, spazi ludici e momenti di tregua lungo il torrente ", ha detto Crescimano. "La bozza degli standard di progettazione e delle linee guida pubblicate oggi definiscono la roadmap per un Downtown West resiliente e connesso".

Downtown West presenta un livello di sviluppo più elevato di quanto la San Jose abbia mai visto prima. Il campus non sarà solo il nuovo quartier generale di Google a San Jose ma sarà destinato a spazi residenziali e pubblici e includerà strutture come centri per l’infanzia, spazi all’aperto e stazioni di osservazione ecologica. Grande e primaria attenzione sarà data al progetto del Gateway che agirà come uno scambio di apprendimento immersivo in gradi di dar vita allo spirito imprenditoriale e innovativo di San José. "Rafforzerà i collegamenti con i quartieri adiacenti e con il centro, offrendo una piazza flessibile per la programmazione temporanea e gli eventi a comparsa: uno spazio aperto di circa 0,75 acri immaginato come un ambiente di apprendimento interattivo e coinvolgente che si affaccia sull'Arena Green e sulla confluenza del fiume Guadalupe e del torrente Los Gatos.", spiegano i progettisti. Le prima immagini rilasciate rivelano anche la realizzazione di una passeggiata urbana come luogo di imprenditorialità, arte, innovazione e cultura, che farà da ponte tra aree naturali e civili. Google ha proposto anche la creazione di servizi tra cui spazi pubblici, spazi commerciali, un hotel e “aree di spettacolo” per musica dal vivo, eventi e proiezioni di film. La caratteristica più interessante sarà inoltre il suo design incentrato sull’ambiente. L’azienda mira a includere almeno 10 parchi e diversi sentieri, facendo in modo che quasi tutti gli edifici del sito siano alimentati da energia solare o elettrica.", ha dichiarato Alexa Arena, leader del distretto di Google per San Jose, in un video diffuso dall'azienda, "La costruzione effettiva per Downtown West sarà realisticamente tra qualche anno e potrebbero ancora essere apportate modifiche al design sulla base di ulteriori feedback della comunità. La proposta andrà alla città di San Jose per l’approvazione la prossima primavera".