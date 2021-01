Gothenburg Green City Zone è una prima mondiale. Si tratta della prima zona a emissioni zero al mondo che vede la collaborazione di Göteborg, la regione di Göteborg e Volvo Cars, per costruire un sistema di trasporto a impatto zero sul clima in un'ampia area geografica. La nuova tecnologia verrà testata in questa zona della Svezia dove ci si sposterà con un sistema di trasporto al 100% privo di emissioni entro il 2030.

In tutto il mondo la popolazione è destinata ad aumentare e si prevede che entro il 2010 non solo la Terra sarà sempre più satura ma anche più inquinata. Così sono tante le città che stanno adottando politiche sostenibili per rendere gli spazi urbani più sostenibili in futuro. Göteborg e la regione di Göteborg, ad esempio, prevedono che il numero di turisti e altri visitatori è destinato a raddoppiare entro il 2030, dato che implicherà anche un aumento della domanda di trasporti e di conseguenza delle emissioni nocive. Così la città svedese si è impegnata a ridurre la sua impronta climatica per avvicinarsi a zero entro il 2030 e per fornire ai residenti locali un ambiente di vita sano. Con Gothenburg Green City Zone, Göteborg diventerà la prima regione al mondo a sviluppare soluzioni di trasporto completamente a zero emissioni e scalabili a livello di sistema: "Nella Gothenburg Green City Zone la città e le comunità imprenditoriali e di ricerca lavoreranno insieme per rendere il sistema di trasporto privo di emissioni in brevissimo tempo. Con questa collaborazione assumeremo la guida sui temi della sostenibilità in Europa oltre a dimostrare che prendiamo sul serio il contratto sul clima della città con l'UE e i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità per il 2030 ", afferma Axel Josefson, presidente del consiglio esecutivo della città di Göteborg.

"Il trasporto di persone e merci a impatto zero sul clima è fondamentale per le nostre città future. Con Gothenburg Green City Zone possiamo dimostrarlo insieme e provare nuove soluzioni per capire cosa funziona per le persone, la società e le imprese.", con queste parole Pia Sandvik , CEO di RISE, istituto di ricerca svedese e partner per l'innovazione, ha presentato il progetto Gothenburg Green City Zone che vede la collaborazione di Volvo Cars: "Questa iniziativa è pienamente in linea con lo scopo della nostra azienda", ha affermato Håkan Samuelsson, amministratore delegato di Volvo Cars. "Vogliamo essere coinvolti nella creazione delle città del futuro e mantenerle vivibili. Questa iniziativa ci offre l'opportunità di farlo e allo stesso tempo assumerci la responsabilità nella nostra città natale".