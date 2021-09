Grande Fratello Vip 6: in anteprima gli arredi della nuova Casa del reality Divani modulari e niente barriere architettoniche per la casa del Grande Fratello Vip 6 che aprirà le porte ai suoi 22 concorrenti il 13 settembre 2021. Attraverso alcune immagini condivise per sbaglio in diretta dalla casa più spiata d’Italia è stato possibile notare un soggiorno molto più ampio delle precedenti edizioni e altri dettagli inediti dalla casa del Grande Fratello Vip presto in onda.

A cura di Clara Salzano

La Casa del Grande Fratello Vip 2020

Il Grande Fratello Vip 2021 aprirà ufficialmente le porte della casa più spiata d'Italia il 13 settembre 2021. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, andrà presto in onda su Canale 5 eppure abbiamo avuto già qualche anticipazione dell'ambita abitazione dopo che nei giorni scorsi sono state per sbaglio spoilerate alcune immagini degli interni. Dai divani modulari super colorati alle foto-poster degli ex partecipanti della casa del Grande Fratello Vip, scopriamo alcuni dei dettagli dell'abitazione che vedremo in diretta h24 sul canale ufficiale di Mediaset Play.

Divani modulari e altri dettagli della casa del Grande Fratello Vip 6

La Casa del Grande Fratello Vip accoglierà i 22 partecipanti il 13 settembre 2021 ma sono trapelati già alcuni dettagli dell'interno della casa durante una prova tecnica di diretta su Mediaset Extra. Così è stato possibile sbirciare in anteprima all'interno del blindato set di Cinecittà che si prepara ad aprire le sue porte agli occhi di tutti i telespettatori il prossimo lunedì. Dalle poche immagini apparse per alcuni istanti in streaming è stato possibile notare un soggiorno molto più ampio delle precedenti edizioni e altri dettagli inediti dalla casa del Grande Fratello Vip presto in onda. Il grande salone è dominato da una grande varietà di divani e sedute. In primo piano delle immagini spoilerate dalla casa si nota la presenza di numerosi divani modulari colorati con schienale regolabile simile al modello Tango dell'azienda italiana Calia, che ha già arredato la Casa Azzurra agli Europei 2020 di calcio. Per orientarci sul possibile prezzo dei divani della zona centrale dell'area giorno della casa del GFV6 prendiamo a riferimento la poltrona dello stesso modello Tango di Calia che ha un prezzo di 1.530 euro.

Divano Tango di Calia

Il divano centrale ha infatti un dettaglio che non è passato inosservato e che riguarda il rivestimento in tessuto a scacchi nelle tinte del blu e del viola e del verde chiaro e verde scuro. La trama a scacchi del divano si ripete anche sul pavimento dove è stata usata la moquette nelle tinte del rosso e bianco e grigio e bianco nel salone. Nella stessa stanza ci saranno inoltre anche altri divani, sempre modulari, ma dalle forme differenti, più tondeggianti, poltroncine e altre sedute, tutti di velluto e nei colori vivaci del giallo, rosso, arancione e verde, stessi colori che ritroviamo nelle camere da letto.

Niente barriere architettoniche al GFV6

Sarà una casa del Grande Fratello Vip sicuramente attenta alla tematica del design accessibile a tutti, senza barriere architettoniche. Il tema molto attuale per il mondo del design, sarà sicuramente emerso anche tra gli interior designer della casa più spiata d'Italia per la partecipazione di Manuel Bortuzzo, la promessa del nuoto in sedia a rotelle, alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Probabilmente non ci saranno scale né altra barriere architettoniche nella casa del GFV 6. Sarà sicuramente una sfida per il noto nuotatore italiano rimasto paralizzato a 20 anni, sotto le telecamere h24 del Grande Fratello Vip, che ha dichiarato: "Entrare al GFVip potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità"; ma anche per i progettisti e per tutti che potranno finalmente interrogarsi su come debba essere una casa inclusiva e sulla necessità di affrontare in modo più approfondito ed efficace il tema di un design accessibile a tutti.

Grande Fratello Vip 2020, ottava puntata.

I riferimenti alla nave da crociera

Sarà come una "nave da crociera" la casa del Grande Fratello Vip 2021, secondo quando riferito dallo stesso Alfonso Signorini, e come ogni imbarcazione che si rispetti non possono mancare tanti oblò, anche se senza vista e una stanza dell'armatore. Per la prima volta nella casa del Grande Fratello sarà presente una suite per i concorrenti a tema nautico che è stata chiamata "Love Boat" e dove è stato impossibile non notare la foto del bacio di alcuni concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.