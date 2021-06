Una villa di lusso con piscina privata che si apre su giardini profumati e con vista mozzafiato sul Mar Egeo, è questa l'ultima location di Chiara Ferragni che ieri ci ha dato il benvenuto all'Amanzoe, in Grecia. Dal resort 5 stelle lusso sulla costa orientale del Peloponneso, dove soggiorna l'influenzer italiana più famosa al mondo, a suite di lusso con vista sul tramonto più bello delle Cicladi, ecco una selezione dei hotel più esclusivi della Grecia, possibilmente da provare le prossime vacanze.

Amanzoe – da 2.500 euro a notte

Da Atene alle Cicladi, da sempre la Grecia è una delle mete più gettonate per le vacanze. E a vedere le immagini che Chiara Ferragni sta pubblicando in questi giorni sui suoi social, non si stenta a capirne il motivo. Tra spiagge bianche e acque cristalline, una vacanza nella culla della civiltà con vista su tramonti mozzafiato e il blu dell'Egeo è il sogno di tanti. E per chi desidera un'estate all'insegna del lusso e del eccellenza, le Amanzoe's Villa, dove soggiorni in questi giorni la famosa influencer, è sicuramente una destinazione paradisiaca. Situato sulla costa orientale del Peloponneso, su un'acropoli moderna da cui godere di viste a 360° di uliveti e dell'Egeo, le sfarzose ville di Amanzoe sono dimore esclusive ispirate alla alla classica architettura greca e circondate da una natura rigogliosa. Affacciate sul Mar Egeo, ognuna delle ville greche, da una a nove camere da letto, dispone di terrazze con piscine private e viste panoramiche uniche. Ogni proprietà Aman trae ispirazione dal paesaggio e dalla cultura in cui si inserisce e, costellato da rovine protette dall'Unesco, il Peloponneso orlato di spiagge è stato per millenni il cuore della cultura greca e oggi una destinazione unica per le vacanze. Un soggiorno presso Amanzoe, in una villa come quella che accoglie Chiara Ferragni, con un minimo di cinque notti richieste, si aggira intorno ai 10.000 euro.

in foto: Amanzoe

Four Seasons Astir Palace Hotel Athens – da 1.100 euro a notte

I primi giorni di Chiara Ferragni in Grecia hanno visto come scenografia d'eccezione le magnifiche terrazze panoramiche del Four Seasons Astir Palace Hotel Athens posto sulla sofisticata riviera di Atene. Il Four Seasons offre una tranquilla fuga sul mare a pochi minuti di distanza dal centro storico di Atene. Posto sulla punta di una penisola ricoperta di pini, l'hotel di lusso è come un santuario che si estende su una superficie di 30 ettari con tre spiagge private, otto entusiasmanti ristoranti, lounge e bar, negozi di lusso e una Spa ispirata agli insegnamenti di Ippocrate. Gli interni luminosi e lussuosi offrono un soggiorno esclusivo nel cuore della culla della civiltà a poca distanza dall'Acropoli e da uno dei mari più belli del mondo. La suite più esclusiva con vista mare offre i migliori servizi a 3.700 euro a notte.

Kalesma Mykonos – da 600 euro a notte

"La regione di Mykonos di Aleomandra prende il nome dalle sacre scuderie di Delo che, secondo il mito, fornivano rifugio ai cavalli del dio olimpico Apollo. Secoli dopo, Kalesma Mykonos sorge da quella stessa terra di Mykonos per diventare tutt'uno con le leggende.", così si presenta il nuovo boutique hotel a 5 stelle nella più mondana delle Isole Cicladi. "Kalesma" significa "invitante" in greco, una parola che esprime al meglio l'ethos di questo hotel di lusso con case imbiancate e accuratamente progettate per assomigliare a un incantevole villaggio di Mykonos. La struttura protende su un pendio verso la baia di Ornos, ed è a pochi passi dalla spiaggia di Ornos. L'eccezionale posizione di Kalesma offre panorami a 360 gradi, dall'alba al tramonto, sul Mar Egeo. Le 25 suite e le due grandi ville fondono l'atmosfera locale con l'alta estetica, dando agli ospiti la sensazione di trovarsi in un autentico quartiere di Mykonos.

One&Only Kéa Island

Di prossima apertura è il One&Only Kéa Island situato in uno splendido sito fronte mare di 65 ettari sul lato ovest dell'incantevole isola di Kéa nelle Cicladi. Immerso nel famoso arcipelago delle Cicladi, su un'isola mozzafiato modellata dal tempo, One&Only Kéa Island è un nuovissimo resort di lusso sulla spiaggia, attualmente in fase di sviluppo. Il resort offre suite esclusive, ville mozzafiato e una collezione di venti case private che raccolgono il meglio del lusso possibile. Il gruppo One&Only è tra le strutture alberghiere più lussuose ed esclusive al mondo.

Olea All Suite Hotel

È un hotel a 5 stelle unico, situato su una collina pittoresca, circondato da ulivi e verde, a pochi passi dalla località di tsilivi, a 10 minuti dalla città di Zante e dall'aeroporto. La vista mozzafiato, la vicinanza al villaggio e alle spiagge sabbiose, in combinazione con il servizio e l'ambiente eccezionali, fanno di Olea il luogo ideale per una vacanza romantica e rilassante. Tutte le 93 suite sono di una superba eleganza contemporanea, inserite in un ambiente romantico e tranquillo che assicurano momenti indimenticabili e ricordi preziosi. Le 93 suite dell'Olea si estendono tra i 36 ei 105 metri quadrati e dispongono tutte di spazi all'aperto con viste impressionanti sui dintorni dell'hotel. La " Superior Suite Swim Up " di 36 metri quadrati e la Superior Water Suite di 40 metri quadrati offrono una piscina in comune, mentre la Executive Suite, la Honeymoon Suite e la Presidential Suite — a 40, 53 e 105 metri quadrati, rispettivamente — tutti vantano una piscina privata. L'hotel offre ai propri clienti anche al possibilità di scegliere tra tre ristoranti differenti per un'esperienza culinaria e di soggiorno unica.