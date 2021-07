Superato il Guinness World Record per la tela più grande al mondo: misura più di due campi da calcio Gli youtuber olandesi Tour de Tietema hanno battuto il Guinness World Record realizzando la tela più grande al mondo in occasione del Tour de France 2021. La tela misura quanto due campi da calcio e mezzo e celebra il ciclista belga Van Aert del Team Jumbo–Visma in azione mentre sfreccia sulla sua Cervelo dalla brillante ruota anteriore blu Swapfiets.

A cura di Clara Salzano

La tela più grande del mondo che celebra il campione Van Aert in azione sulla sua bici dall’iconica ruota blu Swapfiets creata dagli youtuber olandesi Tour de Tetiema_2

In occasione del Tour de France 2021, gli youtuber olandesi Tour De Tetiema, crew che ha raggiunto il successo proprio durante le precedenti edizioni del Tour, hanno pensato al modo più originale possibile per tifare il loro idolo, il ciclista belga Wout Van Aert del Team Jumbo–Visma: battere un Guinness World Record e creare la tela più grande al mondo in omaggio al campione. La tela, un'enorme illustrazione di 1.689 metri quadrati, misura circa due campi da calcio e mezzo e supera il precedente record di 1.595 m2 realizzato a Dubai dall’artista britannico Sacha Jafri nel 2020.

La tela più grande al mondo è stata realizzata nel villaggio di Gausson, nella Francia Occidentale, direttamente sulla strada, al km 146,9, dove il gruppo di ciclisti è passato durante la seconda fase del Tour de France. La gigantesca opera è servita per supportare il campione del Team olandese Jumbo-Visma durante il Tour de France 2021 d Gli youtuber olandesi "Tour de Tietema" hanno battuto anche un record mondiale con il più grande dipinto al mondo in omaggio al pilota belga Wout Van Aert, che rappresenta il Team Jumbo–Visma in questa spettacolare stagione 2021. La tela è stata posizionata in un punto ben visibile del tracciato, dove i ciclisti sono passati domenica 27 giugno, in modo da dare una carica in più al 26enne Van Aert, già vincitore di due tappe del Tour 2020.

Tour de Tetiema e il loro dipinto da guiness world record che ritrae il campione olandese Van Aert sulla bici dall’iconica ruota blu Swapfiets

Ci sono voluti tre giorni di lavoro per completare l'ambizioso progetto. Gli youtuber Tour de Tietema hanno collaborato con Swapfiets, il primo noleggio a lungo termine di biciclette nato ad Amsterdam e diffuso in tutta Europa che ha fornito manodopera e materiali. Le bici di Swapfiets sono riconoscibili dalla ruota anteriore blu brillante. Quest'anno hanno collaborato con il Team Jumbo-Visma, che correrà con gli pneumatici anteriori blu in alcune fasi della gara. Il pneumatico anteriore blu è anche rappresentato nel dipinto più grande del mondo. Bas Tietema, fondatore di Tour de Tietema, spiega: “Il nostro percorso è iniziato con le sfide del Tour de France 2019. Lo scorso anno abbiamo avuto molto successo realizzando una canzone per Wout Van Aert. Quando abbiamo iniziato a cercare un‘idea per supportarlo quest‘anno, ci è venuto in mente di battere un record mondiale e, facendo una ricerca sui Guinness World Records, alla fine abbiamo deciso di creare la più grande tela del mondo.”