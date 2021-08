La tenda rifugio che combina la comodità di un’amaca con la sicurezza di un bozzolo Peparati a portare la tua esperienza all’aria aperta ad un livello superiore con Haven tents che coniuga la comodità di un’amaca con la sicurezza di una tenda. Haven tents è molto più di una semplice tenda da campeggio, è anche un’amaca semplice, leggera, tutto in uno. È un comodo rifugio che renderà qualsiasi sosta nella natura un soggiorno meraviglioso.

A cura di Clara Salzano

Haven tents è molto più di una semplice tenda da campeggio. È il prodotto che porterà la tua esperienza all'aria aperta ad un livello superiore coniugando la comodità di un'amaca con la sicurezza di una tenda. Haven è una tenda amaca semplice, leggera e tutto in uno.. È un comodo rifugio che renderà qualsiasi sosta nella natura un soggiorno meraviglioso.

"Da appassionato di attività all'aria aperta, era difficile conciliare il fatto che ogni incredibile giornata trascorsa nei boschi sarebbe stata punteggiata da una notte miserabile. Ho progettato la tenda Haven con l'obiettivo di rendere il sonno il momento clou del campeggio.", spiega Derek Tillotson, fondatore di Haven Tents. La caratteristica principale della tenda Haven è che offre tutta la comodità di riposo di un'amaca. E come un'amaca consente di fermarsi su qualsiasi terreno anche quando fuori diluvia. Il kit della tenda comprende un guscio con parapioggia e zanzariera rimovibili, due semplici pali, cinghie, tiranti e un materasso ad aria personalizzato. È facile da montare e smontare: "Abbiamo combinato il meglio del campeggio con amaca e del campeggio in tenda in un'unica fantastica disposizione.", continua Tillotson, "Il nostro design in attesa di brevetto crea una piattaforma per dormire piatta ed ergonomica, indipendentemente da come dormi…".

Gli archi di sospensione mantengono le pareti laterali della tenda mentre sostengono la piattaforma letto sospesa e piatta, per un comodo riposo. Il materasso ad aria con tubi orizzontali crea una morbida e spaziosa piattaforma per dormire. Il piano resta piatto indipendentemente dalla spaziatura degli alberi. Il materasso ad aria è stato progettato meticolosamente e si gonfia in 60 secondi con l'aiuta di una pompa a pedale interna. Una tenda sospesa che si comporta come amaca non solo favorisce il sonno e offre la più comoda esperienza di campeggio possibile ma permette di godere anche di panorami mozzafiato che mai avreste pensato di vedere.