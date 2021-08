Questo veicolo a una ruota è il futuro della mobilità urbana? Il designer Nacho Alfonso García ha ideato uno scooter elettrico ad una ruota che è la soluzione perfetta per il prossimo futuro. Si chiama Honda Baiku ed è il veicolo ideale per la mobilità urbana che consentirebbe ai motociclisti di spostarsi facilmente da un luogo all’altro con agilità e in sicurezza.

A cura di Clara Salzano

Il designer Nacho Alfonso García ha ideato uno scooter elettrico ad una ruota che è la soluzione perfetta per il prossimo futuro. Si chiama Honda Baiku ed è il veicolo ideale per la mobilità urbana che consentirebbe ai motociclisti di spostarsi facilmente da un luogo all'altro con agilità e in sicurezza.

Honda Baiku è caratterizzato da un design monoruota supportato da una funzione di autobilanciamento che aiuta i motociclisti a muoversi nelle strade urbane con facilità. Lo scooter elettrico di Nacho Alfonso García è progettato per il trasporto urbano. Lo scooter è dotato di un sedile piatto a scomparsa, che può rientrare nel telaio quando non è in uso per risparmiare spazio quando si parcheggia, mentre un cruscotto digitale ad alta tecnologia offre al motociclista importanti informazioni operative sulla guida (velocità, livello di carica della batteria e persino GPS) mentre la parte inferiore del display funge da lettore multimediale. Honda Baiku è dotato di una serie di fari a LED per illuminare le strade e migliorare notevolmente la visibilità.

Honda Baiku è un nuovo veicolo elettrico che si impone nel nuovo mercato di mezzi di trasporto elettrici sempre più diffuso nelle metropoli del mondo. L'originale scooter monoruota è dotato di sensori giroscopici e accelerometri che aiutano il bilanciamento. Con un sistema intelligente di distribuzione del peso e un'accelerazione intuitiva, tutti possono guidare Honda Baiku. Lo scooter elettrico ideato da Nacho Alfonso García è ancora solo in fase concettuale ed è in cerca di produttori, chissà che proprio la Honda non decida di dare fiducia all'innovativo modello per la mobilità urbana: "La Honda Baiku è un concept che esplora la nuova mobilità elettrica emersa negli ultimi anni, in cui piccoli veicoli elettrici come scooter elettrici o pattini sono arrivati a riempire le strade di ogni città del mondo.", spiega il designer, "La Honda Baiku occupa quel mercato aggiungendo un alto valore di design, orientato alle nuove generazioni".