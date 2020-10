L'architetto Raulino Silva ha progettato un alloggio per animali a Parada, in Portogallo dove un tempo sorgeva un vecchio vigneto. I proprietari di cani e gatti che devo andare in viaggio o partire per qualche giorno possono portare i propri animali domestici presso l'Hotel Canino e Felino che include camere singole, area giochi, un salone di toelettatura, il veterinario e una piscina.

L'Hotel Canino e Felino di parada, in Portogallo, è una struttura per l'ospitalità di cani e gatti. L'albergo è stato selezionato come edificio dell'ospitalità dell'anno ai Dezeen Awards 2020. L'albergo presenta strutture diverse in base alla funzione: ci sono gli alloggi per gatti divisi da quelli per cani, area giochi, un salone di toelettatura, l'ufficio del veterinario al centro e una piscina. "L'Hotel Canino e Felino si trova a Parada e ha come programma principale l'accoglienza temporanea di cani e gatti. Il resto del programma è un complemento all'attività dello spazio, con un ufficio veterinario, una zona balneare, aree di formazione / ricreazione all'aperto e una piscina per animali domestici.", spiega l'architetto Raulino Silva, "Il programma è stato distribuito su tre edifici interconnessi, per ospitare tre aree con usi diversi. Dividendo gli spazi abbiamo una zona gatti separata dalla zona cani per evitare l'incontro di entrambi e ridurre il rumore. Il terzo edificio è occupato da tutti gli spazi nella zona di servizio pubblico. Nell'edificio d'ingresso ad un solo piano si trovano gli spazi di servizio, con la reception, il magazzino, la zona balneare, l'ufficio del veterinario, l'area amministrativa e i servizi igienici di supporto. L'edificio per cani che si affaccia sul campo di addestramento è il più grande e si sviluppa su due piani. Al piano superiore abbiamo quarantuno “stanze” separate dal corridoio centrale con un piccolo giardino per ridurre il contatto visivo degli animali. Al piano inferiore, accessibile dalla scala a chiocciola, abbiamo un ampio spazio polivalente, i servizi igienici e gli spogliatoi per i dipendenti. Il cat building a un piano è il più piccolo e dispone di dodici spazi abitativi indipendenti, con uno spazio giardino centrale per il gioco felino, illuminato da un ampio lucernario". L'hotel si è aggiudicato diversi premi nel 2020 come l'International Architecture Award, nella categoria Hotels, e il Paris Design Awards, nella categoria Architectural Hospitality.