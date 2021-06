Dimenticate i vecchi modi di fruire degli alberghi, destinati solo agli ospiti per il soggiorno e i servizi legati alla vacanza. Stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione del settore dell'ospitalità che dopo la pandemia, in cui è stata tra i settori più colpiti, si rinnova e propone con nuove formule, originali, alternative, che vanno incontro alle subentrate esigenze delle persone e alle più diverse richieste dei clienti. Così l'hotel diventa tutto da vivere, non solo per una notte, un soggiorno o una vacanza relax. Ne è un esempio The Cool Living di Leonardo Hotels che comprende un’offerta innovativa e coinvolgente capace di reinventare l’esperienza in hotel come luogo di incontro e svago per tutti.

The Cool Living cambia il modo di vivere l’hotel, non più solo come luogo di soggiorno ma uno spazio dove vivere, lavorare e allo stesso tempo lasciarsi ispirare, incontrarsi e scoprire la città in cui ci si trova, per un periodo prolungato. La proposta proviene dal gruppo Leonardo Hotels Central Europe che ha introdotto quest'esperienza innovativa nelle sue proprietà italiane: “Le esigenze degli ospiti sono in continuo cambiamento e nei nostri hotel abbiamo pensato a spazi flessibili a metà tra business e leisure, perfetti sia per un meeting di lavoro sia per un momento di relax o di scambio tra persone, il vero cuore pulsante della struttura.", spiega Rafi Carmon, Cluster General Manager Leonardo Hotels Italia, Austria, Ungheria, "Il nostro obiettivo è offrire destinazioni uniche per i nostri ospiti, per un’esperienza di lavoro produttiva immersi in un’atmosfera interessante con a disposizione tutti i servizi di alto livello che da sempre offriamo.”. Fanno parte del gruppo Leonardo Hotels Central alberghi come l'NYX Hotel Milan che è il primo hotel della street art in Italia e Leonardo Milan City Center.

Non più solo weekend, soggiorni brevi e piccole vacanze, con la nuova proposta The Cool Living, si può vivere in albergo da un mese fino ad un anno, con la possibilità di usufruire di tutti i servizi di alto livello delle strutture. Così le Lounge e i Bar diventano luoghi multifunzionali, dove lavorare oppure incontrarsi e rilassarsi con un drink, giardini e terrazze delle proprietà sono perfetti per una postazione di lavoro diversa dal solito. Dopo il lavoro ci si può tenere in forma mente e corpo, allenandosi in palestra. E nel tempo libero si può approfittare per scoprire la città e i dintorni dell'albergo. Sono ammessi anche i piccoli animali domestici, che hanno accesso libero e gratuito in tutte le proprietà. E per non far sentire la mancanza di casa, non possono mancare i servizi F&B, di lavanderia e parcheggio, oltre alla possibilità di accedere alle sale riunioni per meeting con un piccolo numero di partecipanti. Per rilassarsi si può approfittare delle lezioni di Yoga o sessioni di sport più intensive. Inoltre sono varie anche le proposte per le esperienze di svago da provare come la guida di auto di lusso così da sentirsi in vacanza anche in una qualunque giornata di lavoro.