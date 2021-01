Portare un po' di natura in casa è la tendenza emersa dell'anno appena trascorso in cui in molti siamo stati costretti tra le quattro mura domestiche. Così il Gruppo LEGO ha ideato la nuova collezione decorativa LEGO Botanical per decorare la casa con un bouquet di fiori fatti con gli iconici mattoncini colorati e alberi di bonsai per coloro che desiderano essere più zen nel nuovo anno. La nuova collezione non solo porta un tocco di verde in casa ma aiuta a distrarsi e rilassarsi provando a creare e personalizzare le proprie realizzazioni botaniche.

La nuova collezione LEGO Botanical include rose, papaveri, astri, margherite e diverse erbe dallo stelo regolabile in modo da adattarsi a qualsiasi vaso. Un bouquet di fiori LEGO permette di avere fiori sempre freschi che non necessitano di essere annaffiati. Il set comprende 756 pezzi per una varietà di bellissime fioriture dai colori accesi e sempre ricchi. I bouquet possono essere composti nei modi più diversi. La nuova collezione, lanciata il 1 gennaio 2021, introduce nuovi pezzi, con forme mai viste prima, e nuovi colori LEGO per riprodurre perfettamente la sagoma dei petali, delle foglie e dei pistilli in modo da realizzare dei fiori il più simile possibile alla realtà.

Un bonsai fatto di LEGO è un'altra novità della nuova collezione presentata all'inizio di quest'anno. "L'arte del bonsai ha catturato per secoli l'immaginazione degli amanti degli alberi. Ora i fan LEGO o coloro che cercano un nuovo modo di rilassarsi possono celebrare questa antica arte con il kit di costruzione del modello del Bonsai Tree LEGO da 878 pezzi.", si legge nel comunicato della nuova collezione LEGO Botanical. L'albero bonsai fatto di LEGO è contenuto in un vaso rettangolare e un supporto a doghe effetto legno, che servono a rendere il pezzo simile ad una vera pianta bonsai. L'albero può essere realizzato con foglie verdi o con fiori rosa di ciliegio. "Mentre gli adulti cercano nuovi modi per staccare la spina e rilassarsi, siamo lieti di poterli aiutare a cercare conforto dalla loro frenetica vita quotidiana mentre si immergono nella creazione di queste bellissime costruzioni botaniche", afferma Jamie Berard, Design Lead presso Gruppo LEGO. "Gli elementi personalizzabili e l'esperienza di costruzione consapevole li aiuteranno, si spera, a esprimere la loro personalità mentre la loro creatività sboccia.".