I luoghi più segreti e nascosti di Brescia Dalle grotte nel sottosuolo di un parco naturale delle valli bresciane alla strada romana che si mostra a chi entra dentro una profumeria, vi sveliamo i luoghi più nascosti di Brescia raccontati nella guida “Brescia insolita e segreta” di Emanuele Roncalli e Sandra Morelli, edita da Jonglez.

Sono oltre cento i luoghi segreti di Brescia. La città più insolita viene svelata all'interno della guida “Brescia insolita e segreta” di Emanuele Roncalli e Sandra Morelli, edita da Jonglez. Si tratta di un volume che conduce i visitatori della Città della Leonessa alla scoperta dei segreti più inaspettati. Dalle grotte nel sottosuolo di un parco naturale delle valli bresciane alla strada romana che si svela a chi entra dentro una profumeria, vi mostriamo i luoghi più nascosti di Brescia.

Brescia è una città ricca di sorprese. Sapevate infatti che c'è una nicchia di un altare che guarisce il mal di testa? O che nella Città della Leonessa esiste la casa di un collezionista di cervelli di delinquenti? Sono solo alcune delle cose che si possono scoprire attraverso la guida “Brescia insolita e segreta” di Emanuele Roncalli e Sandra Morelli, di edizioni Jonglez che svelano i tesori nascosti delle città. Ad esempio nel volume si indica il ristorante bresciano che ha un armadio nascondiglio. I palazzi della città hanno strane sigle stampate sulle pareti. Ci sono dei volti di affreschi sui muri che creano un’infinità di luoghi e situazioni bizzarre.

Fuori dai sentieri più battuti, la guida “Brescia insolita e segreta” è indispensabile per chi vuole scoprire un altro volto della città e del suo territorio. Il visitatore viene condotto attraverso i boschi bresciani dove c'erano le streghe o nel sottosuolo dove scorreva il fiume.Attraverso il racconto di 125 luoghi nascosti, in 336 pagine, con oltre 150 fotografie a colori, la guida dedicata alla Città della Leonessa spinge il visitatore anche oltre le mura per rilevare i luoghi “insoliti e segreti” dell'intera provincia, sconosciuti ai più e itinerari lontani dalla folla e dai cliché abituali.