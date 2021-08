I migliori alloggi di design ecosostenibile al mondo Settembre è tempo di ripartenza e per segnare un nuovo inizio, dare pieno risalto alla ripresa, non potevamo chiedere nulla di più di una ricca e intensa design week all’italiana. Si svolgerà eccezionalmente, infatti, dal 5 al 10 settembre la Milano Design Week 2021 che tra i temi più cari avrà quello dell’ecodesign e per l’occasione ecco una lista degli alloggi più belli e sostenibili in cui soggiornare.

A cura di Clara Salzano

Settembre è tempo di ripartenza e per segnare un nuovo inizio, dare pieno risalto alla ripresa, non potevamo chiedere nulla di più di una ricca e intensa design week all'italiana. Si svolgerà eccezionalmente, infatti, dal 5 al 10 settembre 2021 il Salone del Mobile.Milano e il Fuorisalone. Sarà un evento "speciale" e uno dei temi su cui ruoteranno le diverse attività sarà la sostenibilità. Tutti pazzi dunque per l’ecodesign, tema molto caro anche ad Airbnb che per l'occasione ha realizzato una lista degli alloggi più belli e sostenibili disponibili.

Manca poco più di una settimana all’inizio della Milano Design Week 2021, uno degli eventi più attesi da appassionati e addetti ai lavori, che quest’anno cambia date e va ad animare settembre, il mese della ripartenza. Tra i vari messaggi della sessantesima edizione spicca quello della sostenibilità, una tematica molto a cuore ad Airbnb, che ha creato una wishlist dei migliori alloggi sostenibili per una ripartenza all'insegna dell’eco-design, che sia per una fuga immediata o più lontana nel tempo. Da una casa sull'albero in legno riciclato nel Kent che sorge tra le querce, che ne diventano parte integrante al punto da costituire elementi di arredo, a una casa con tetto ricoperto d’erba in Olanda per una vera esperienza green.

In Islanda si può soggiornare in un cottage futuristico nel Circolo d’Oro dove l'acqua calda e l'elettricità provengono da una sorgente geotermica vicina. Nella Serra d'Arrábida esiste un lodge ispirato al giardino Epicureo pensato per garantire il benessere psicofisico con arredamento realizzato da artigiani locali e i complementi sono in 100% lino. Vicino al Castello Wildberg e al fiume Elba si trova una tiny house che dispone anche di una postazione per ricaricare le auto elettriche. In Andalusia si può scegliere una casa nella roccia, un’antica costruzione risalente all’epoca romana dove ogni elemento si fonde con la natura grazie a dettagli in pietra, marmo, acciaio e vetro ed è alimentato a energia solare. Dunque buone vacanze, vicine e lontane, meglio se green.