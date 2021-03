in foto: Photo credit Andara Resort Phuket

Non c'è niente di più bello e rilassante che svegliarsi col suono delle onde del mare e concedersi un bagno rilassante con vista panoramica su un paesaggio mozzafiato. Sempre più case ed alberghi nel mondo scelgono infatti di dedicare più spazio alla stanza da bagno e se dal principale ambiente di relax si può godere anche di una vista del sole che scompare nell'oceano o sorge dietro la montagna, di sicuro la giornata acquista un sapore unico a cui difficilmente si vorrà rinunciare.

Da bagni con vista su paradisi tropicali a vasche che incorniciano vette innevate, il concetto di "salle de bain" è mutato molto negli ultimi. Sia nelle case che negli alberghi, il bagno ha acquisito un ruolo sempre più importante tanto da dedicargli, talvolta, la migliore posizione della struttura. In tanti sognano infatti di rientrare da lavoro e immergersi in un rilassante bagno con vista su romantici panorami oppure svegliarsi e godere del sorgere del sole dall'oceano sotto la doccia. Ecco perché sempre più architetti e designer progettano bagni da sogno dove rilassarsi e godersi la bellezza del mondo.

Uno dei bagni più belli al mondo si trova all'Andara Resort & Villas di Phuket dove Allan Zeman, dopo aver costruito la sua casa per le vacanze da sogno ‘Chandara' sull'isola, ha deciso di sfruttare potenziale del posto creando un resort di lusso a Kamala per viaggiatori esigenti e coloro che desiderano una seconda casa in un posto paradisiaco. Sviluppato dal Paradise Group, l'Andara Resort & Villas offre camere e ville di fronte all'oceano da cui godere di relax e viste mozzafiato.

Lo stile scelto per bagni con vista mozzafiato è generalmente semplice e caldo. Non serve infatti abbondare di dettagli e decori una stanza dove il panorama è già la massima ricchezza. Se si tratta del bagno della vostra casa il consiglio è quello di affidarsi allo stile mediterraneo, di hotel sulla spiaggia sparsi nelle incontaminate isole greche, per creare un rifugio personale dove rilassarsi e ritrovare il proprio benessere con elementi materici, essenziali ma di qualità

Se il vostro desiderio è invece quello di svegliarvi ammirando il più bel panorama cittadino, vivere in un grattacielo nella metropoli, da Dubai a New York, è sicuramente la soluzione ideale. E se non potete ancora permettervi un attico in una torre cittadina, si può scegliere per una vacanza di eccezione in alcuni resort mozzafiato come i resort Jumeirah, hotel di punta e icona globale di Dubai, che hanno trasformato il modo in cui viene definito il lusso. Nessun altro hotel a Dubai può competere con Jumeirah per dettagli e ricche esperienze.