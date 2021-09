I pneumatici per auto che non si bucano mai Dimenticate il fastidioso rischio di pneumatici sgonfi o forati. È stato presentato al Salone dell’auto IAA Mobility di Monaco, per la prima volta al pubblico, il rivoluzionario pneumatico di Michelin che elimina il rischio di forature e riduce l’impatto ambientale. Uptis arriverà sul mercato nel 2024.

A cura di Clara Salzano

Il pneumatico Uptis di Michelin presentato al Salone dell’Auto IAA Mobility di Monaco

È stato presentato per la prima volta al pubblico Uptis, il pneumatico airless di Michelin che promette di non sgonfiarsi e non bucarsi mai. Il rivoluzionario pneumatico è stato presentato al Salone dell'auto IAA Mobility di Monaco e arriverà sul mercato nel 2024.

Uptis rappresenta la mobilità di domani. Si tratta di un pneumatico dalla struttura unica e dalla tecnologia airless che elimina il rischio di forature e di pneumatici sgonfi. Il rivoluzionario pneumatico è privo di aria e offre un'esperienza di guida mai provata prima. È stato provato per la prima volta in pubblico su una Mini Electric in occasione del Salone dell'auto IAA Mobility di Monaco e ha sbalordito tutti: “La struttura davvero distintiva del prototipo MICHELIN Uptis, o la sua ‘stranezza' come l'abbiamo spesso sentita chiamare, ha davvero attirato l'attenzione di molti visitatori e ha lasciato un'impressione duratura su di loro. È stata un'esperienza eccezionale per noi, e la nostra più grande soddisfazione è arrivata alla fine della dimostrazione quando i nostri passeggeri, che all'inizio erano un po' diffidenti, hanno affermato di non sentire alcuna differenza rispetto ai pneumatici convenzionali”, ha affermato Cyrille Roget, Direttore delle comunicazioni tecniche e scientifiche del Gruppo Michelin.

Il pneumatico Uptis testato su una Mini Electric a Monaco

Michelin lancerà sul mercato il primo pneumatico Uptis nel 2024. I nuovi prodotti realizzati utilizzano inoltre il 46% di materiali sostenibili. A causa di forature o ad un'usura irregolare a causa della pressione d'aria, sono circa 200 milioni di pneumatici rottamati in tutto il mondo. Le innovazioni introdotte da Uptis permettono di eliminare l'aria compressa per sostenere il carico del veicolo e in questo modo si riesce ad ottenere un forte risparmio ambientale: “La strategia di Michelin è focalizzata sulla mobilità sostenibile", ha sottolineato Yves Chapot, Direttore Generale del Gruppo Michelin, "Ecco perché la nostra ambizione è quella di utilizzare materiali sostenibili al 100% nei nostri pneumatici entro il 2050. Il concetto VISION dimostra la capacità di Michelin di affrontare questa sfida e il nostro impegno a offrire prodotti e servizi che rispettino l'ambiente durante l'intero ciclo di vita”.