La carta igienica Matsukiyo utilizza le illustrazioni di un bambino, una radio o una borsa della spesa per creare offrire una sensazione di stupore e un sorriso. "Ispirato dalle intuizioni dei consumatori di sentirsi leggermente in imbarazzo quando acquistano e trasportano rotoli di carta igienica, questa confezione è stata studiata per alleviare l'imbarazzo e renderlo divertente da trasportare", spiegano i designer di Matsumotokiyoshi Holdings Co., Ltd., una catena di farmacie a livello nazionale. Il suo marchio privato, "matsukiyo", è un'etichetta unica che mira a fornire la visione del marchio di "rendere più piacevole la vita in Giappone": "Oltre alla qualità e alla funzionalità, ci concentriamo per far emergere lo stile di divertimento, gioia e unicità di matsukiyo; il design del nostro packaging pone l'accento sul valore aggiunto emotivo per i consumatori".