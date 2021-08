Ikea fornirà energia eolica e solare alle famiglie svedesi Ikea diventerà presto un fornitore di energia rinnovabile per le famiglie svedesi grazie al suo servizio di abbonamento Strömma, che, a partire da settembre, porterà energia eolica e solare nelle case. È una svolta epocale per il colosso di arredi low cost che punta al 100% di energia rinnovabile lungo l’intera sua catena perché una vita più sostenibile inizia in casa e deve essere alla portata di tutti.

A cura di Clara Salzano

Una vita più sostenibile inizia in casa e deve essere alla portata di tante persone. È ciò di cui è convinta Ikea che da settembre porterà energia eolica e solare nelle case delle famiglie svedesi grazie al servizio Stromma, un abbonamento che consentirà a molte persone di alimentare le proprie case con l'elettricità, "un bene non solo per i loro portafogli ma anche per il pianeta".

Ikea aveva già comunicato di puntare al 100% di energia rinnovabile lungo l'intera sua catena che comprende quasi 1.600 fornitori diretti ma adesso a passare all'elettricità rinnovabile al 100% saranno anche molte famiglie svedesi per le quali Ikea diventerà un fornitore di energia eolica e solare. Il colosso svedese dell'arredamento ha infatti aggiunto il programma Stromma alla sua offerta Clean Energy Services, che consiste in un abbonamento all'elettricità cin grado di alimentare le case svedesi con energia rinnovabile. Si tratta del primo mercato Ikea in Svezia a iniziare a offrire elettricità da energia eolica e solare. L'obiettivo è quello di costruire il più grande movimento di energia rinnovabile in tutto il mondo per affrontare il cambiamento climatico tutti insieme.

Entro il 2030 l'ambizione è ispirare e consentire a più di 1 miliardo di persone di vivere una vita quotidiana migliore, più sana e più sostenibile entro i limiti del pianeta. “In Ikea, vogliamo diventare completamente circolari e positivi per il clima entro il 2030, basati su energie e risorse rinnovabili. Crediamo che il futuro dell'energia sia rinnovabile e vogliamo rendere l'elettricità da fonti sostenibili più accessibile e alla portata di tutti", afferma Jan Gardberg, New Retail Business Manager, Ingka Group, "Attraverso l'offerta Stromma in Svezia, i clienti possono acquistare elettricità a prezzi accessibili e certificata da solare ed eolico e utilizzare un'app per monitorare il proprio consumo di elettricità". L'uso dei combustibili fossili in casa ha un impatto infatti non solo sulla nostra salute ma anche sul nostro pianeta e una semplice azione, come utilizzare e generare più energia rinnovabile, può cambiare le cose.