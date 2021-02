I giocatori di videogames e e-sport sono 2,5 miliardi in tutto il mondo e spesso questo gruppo così eterogeneo viene completamente ignorato dalle tendenze ed esigenze dell'interior design. IKEA per la prima volta si apre a questo mondo con la prima gamma di prodotti pensata per migliorare e "democratizzare" l'esperienza di gioco. La collezione comprende mobili e accessori da gioco ergonomici, progettati per aumentare le prestazioni e per integrarsi magnificamente con l'arredamento di tutte le case.

La collaborazione con ROG

IKEA lancia la sua prima collezione pensata per il mondo dei videogames in collaborazione con Republic of Gamers (ROG), uno dei marchi leader nel settore dei giochi, progettazione hardware e attrezzatura innovativi di alta qualità per i giocatori. "Il gioco è più di un divertente passatempo. È un modo per rilassarsi e distogliere la mente dalle seccature quotidiane e per entrare in contatto con le persone ovunque. Per alcuni è persino un mezzo di sostentamento. Con un numero sempre crescente di giocatori in tutto il mondo e un mercato in rapida crescita, entrare nel mondo dei giochi è stato un passo naturale per IKEA.", afferma Ewa Rychert, Global Business Leader di Workspace, IKEA of Sweden. "Ora facciamo il primo passo nel nostro viaggio di gioco, e lo facciamo presentando prodotti di gioco convenienti e ad alte prestazioni e soluzioni complete che speriamo riflettano la personalità e il gusto delle persone".

I nuovi prodotti

La nuova gamma di prodotti IKEA pensati per il mondo dei videogame comprende più di 30 prodotti, che vanno dai mobili come scrivanie e sedie da gioco, cassettiera, e accessori come portabicchieri, elastico per il mouse, un cuscino per il collo, una luce ad anello e molto altro ancora. Ogni famiglia di prodotti, nati in collaborazione con ROG, è caratterizzato dalla sua scrivania e dalla sedia ergonomica, che varia anche in base alla diversa fascia di prezzo per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di funzionalità, design e prezzo: "Le esigenze di miliardi di giocatori in tutto il mondo sono molto diverse, mentre l'offerta esistente è piuttosto tecnica e spesso percepita come maschile dal punto di vista del design, nonostante circa il 46% dei giocatori sia donna. Crediamo che ci sia molto da fare per democratizzare l'esperienza di gioco ", continua Rychert.

La distribuzione nel mondo

Poiché la Cina è il più grande mercato di giochi al mondo, IKEA China è stata selezionata come sede pilota per la distribuzione della nuova gamma di prodotti per il gioco. Già lo scorso anno IKEA si era mostrata curiosa di sapere come l'arredamento della casa poteva migliorare l'esperienza di gioco e la vita dei giocatori e aveva iniziato una collaborazione con UNYQ e Area Academy per esplorare il mondo dei giochi. La nuova gamma di giochi è stata sviluppata nel Centro di sviluppo prodotti IKEA in Cina, < Shanghai, dove i designer e ingegneri IKEA e ROG hanno tenuto diversi workshop insieme a giocatori professionisti e amanti dei videogiochi per comprendere le esigenze di arredamento per la casa. Così dal 29 gennaio 2021 i nuovi arredi per videogames, che contengono quattro scrivanie con sedie di accompagnamento a prezzi che IKEA ritiene renderanno gli allestimenti di livello professionale accessibili a una fascia demografica più ampia di persone, saranno distribuiti in Cina. Da maggio 2021 io prodotti saranno disponibili presso IKEA Japan e da ottobre 2021 la gamma sarà diffusa in tutto il mondo.