Per promuovere stili di vita sostenibili e convenienti, IKEA ha collaborato con lo studio Vox Media, Vox Creative, per costruire una casa mobile piccola e sostenibile. IKEA Tiny Home è uno spazio elegante, sostenibile e conveniente che comprende tutto il necessario per una vita confortevole in meno di 20 metri quadrati. Il progetto vuole dimostrare che chiunque, ovunque può vivere una vita più sostenibile. La piccola casa dimostra realmente il grande impatto che le piccole decisioni quotidiane possono avere per un mondo migliore e più sostenibile.

Costa solo 47.500 dollari la piccola casa di IKEA. La prima IKEA Tiny Home su ruote è stata costruita da Escape, specializzata nella creazione di queste mini case mobili. Le case su ruote di Escape possono essere agganciate a un veicolo, come un camioncino, per essere rimorchiate verso qualsiasi destinazione. La piccola casa è ideale per due persone e comprende una camera da letto, un soggiorno, una cucina e un bagno, tutti arredati con i mobili del colosso svedese. Ciò include la cucina, che ha la serie Kungsbacka di Ikea fatta di legno riciclato e bottiglie, e il soggiorno, che ha il tavolo da pranzo e da lavoro Norden pieghevole e attrezzato. Come il tavolo Norden, molti mobili in tutta la piccola casa sono multiuso, come il letto, che ha un contenitore sotto il letto.

IKEA Tiny Home è una piccola casa dotata di una varietà di arredi e gadget del colosso svedese che possono aiutare le persone a vivere una vita più sostenibile. "Come azienda, IKEA si è sempre concentrata sul fare scelte migliori per costruire un futuro migliore per le persone e per il pianeta.", spiega Vox Creative, "Originariamente costruita a marzo, la minuscola casa si stava preparando a fare un tour nazionale negli Stati Uniti con tappe in occasione di eventi incentrati sulla sostenibilità, ma è stata trasformata in una campagna completamente digitale a causa della pandemia, continuando a perseguire gli obiettivi di creare un significativo e un impatto misurabile sulla comprensione da parte del pubblico e sull'adozione di uno stile di vita più sostenibile".