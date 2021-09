Ikea lancia le camere da letto mobili per fare un pisolino ovunque vuoi È tempo di pisolino express in casa Ikea che ha lanciato delle originali capsule mobili dove poter approfittare di un breve sonno, semmai in paura pranzo, per le strade di Parigi. Le Ikea Nap sono trainate da biciclette e possono essere prenotate per raggiungerti ovunque tu sia e godere di un breve riposo per ricaricare le batterie durante la tua giornata.

A cura di Clara Salzano

La sieste di IKEA

Tutti sappiamo che approfittare di un pisolino durante la giornata ha molti vantaggi per la salute. Bastano anche solo dieci minuti per ricaricare l'energia, sopratutto durante una giornata di intenso lavoro. Se negli Stati Uniti d'America i "Power-naps" e altri micro-naps sono ormai una realtà consolidata, soprattutto nei grandi uffici come Google, Apple o Facebook, in Europa è ancora raro trovare questo genere di servizio. Così Ikea ha ideato un modo per rendere il pisolino alla portata di tutti con originali capsule mobili dove poter approfittare di un breve sonno, semmai in paura pranzo, per le strade di Parigi. Si chiamano Ikea Nap e permettono di schiacciare un pisolino express ovunque si voglia.

La sieste Ikea

Ikea ha lanciato per il mercato francese le camere da letto mobili per fare un pisolino veloce, semmai in paura pranzo, per le strade di Parigi. Le Ikea Nap sono trainate da biciclette e possono essere prenotate per raggiungere il bisognoso di sogno ovunque sia nel territorio urbano parigino. L'iniziativa, esperita dal 30 agosto al 3 settembre 2021, ha avuto un norme successo tra i parigini che hanno potuto godere di un breve riposo per ricaricare le batterie durante la tua giornata. Le capsule del sonno trainate dalla flotta di bici sono otto e sono delle vere e proprie stanze da letto mobili, comprese di materasso, cuscini, coperte, piumini, tutto il necessario per abbandonarsi tra le braccia di Morfeo.

Non serve più nascondersi nella toilette dell'ufficio per fare un pisolino, con le capsule mobili di Ikea si può approfittare di un micro sonno rigenerativo ovunque si voglia, basta prenotarla e l'Ikea Nap arriverà a destinazione per offrire una spinta a tutti i parigini. L'iniziativa infatti è stata lanciata solo per il mercato francese e per un breve periodo ma speriamo venga ripetuta e anche in altre città. È infatti provato che dopo un breve e leggero pisolino, al risveglio le capacità di concentrazione sono migliori, per cui si può essere più efficaci sul lavoro, e ne benefica anche l'umore e le prestazioni cerebrali. Quindi perché non approfittarne!?