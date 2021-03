La maggior parte delle recenti innovazioni sui camper comprendono veicoli grandi quanto autobus che possono così comprendere tutti i comfort di una casa mobile di lusso. Eppure chi sceglie di spostarsi in camper scegliere proprio la possibilità di muoversi in modo facile e leggero, seppur comodo, ma potendo contare su un veicolo compatto da portare ovunque nel mondo. Il SAIC Motor Maxus Life Home V90 Villa Edition è stato sapientemente progettato per cambiare il modo di viaggiare su strada, si tratta di un camper a due piani con tutto lo spazio e comodità di casa. Costruito in Cina, questo camper unisce il meglio dei mezzi di lusso in un veicolo compatto e facile da guidare ovunque si desideri.

Il SAIC Motor Maxus Life Home V90 Villa Edition è un veicolo compatto e innovativo quando è in movimento e in grado di essere ampliato quando parcheggiato per essere utilizzato come spazio multifunzionale dove rilassarsi, meditare, studiare e altro ancora per dare ai viaggiatori tutto ciò di cui hanno bisogno. Il SAIC Motor Maxus Life Home V90 Villa Edition presenta 215 piedi quadrati di spazio al livello principale quando le pareti vengono ampliate, mentre la sezione superiore presenta 133 piedi quadrati di area. Il camper è attualmente in fase di prototipo ed è previsto per l'acquisto in Cina a un prezzo di $ 413.000.

Il nuovo camper SAIC impiega pareti scorrevoli per aumentare notevolmente la superficie interna mentre il camper è parcheggiato. C'è una cuccetta abbastanza spaziosa situata sopra la cabina di guida che lascia più spazio nella parte posteriore per un grande divano a forma di L e una cucina di dimensioni standard. Altri servizi top di gamma includono illuminazione a LED ovunque, interfacce touchscreen sulle pareti, comandi vocali e persino una TV OLED trasparente con il retro di una finestra in modo da poter godere della vista panoramica mentre si è in movimento e dei propri programmi preferiti quando in sosta. La vera peculiarità del camper è la veranda che si estende automaticamente dal tetto dando al camper un intero secondo piano di spazio abitabile, incluso un balcone accessibile. La veranda è illuminata da finestre avvolgenti per una vista panoramica unica ma le finestre possono essere oscurate tutte elettronicamente utilizzando la tecnologia LCD. Inoltre non ci sono scale per salire sopra, SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition introduce un ascensore funzionante che permette di risparmiare spazio interno e rende il camper più accessibile a coloro con problemi di mobilità.